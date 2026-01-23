Savona, l’appello di Opere Sociali ai cittadini: “Inviate proposte per valorizzare il Santuario”. Scadenza il 28 febbraio

Savona. Al fine di arricchire la propria programmazione culturale, Opere Sociali invita enti, singoli cittadini, associazioni, gruppi informali, ad inviare proposte relative ai temi oggetto della propria attività di valorizzazione del Santuario: il patrimonio culturale e religioso, la natura, il turismo, la cura e il welfare culturale.

L’invito dell’ente è finalizzato ad integrare con ulteriori proposte le tante iniziative che già animano il borgo (oggi a cura del Comune di Savona, di Opere Sociali e di diverse associazioni) nell’intento anche di coinvolgere chi non ha mai operato nell’area ed innescare nuove sinergie. Il Santuario è – ed è stato negli ultimi anni – coinvolto in diverse attività strategiche.

E’ uno degli “hub” della trasformazione in corso di Savona; è oggetto di una convenzione tra il Comune di Savona, Opere Sociali e la Diocesi; è stato interessato da una prima fase di consulenza a cura di Ideazione srl (società di marketing territoriale), di cui al momento è in atto la seconda fase più operativa. “Santuario è un luogo che già vive grazie alla comunità che lo abita e ai tanti attori che in questi anni hanno animato il patrimonio artistico proprietà di Opere Sociali e grazie alle diverse proposte culturali e musicali che sono sempre accolte con grande partecipazione da parte dei Savonesi” dice Giorgio Masio, presidente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

“Opere Sociali ha avviato in questi mesi diverse progettualità strategiche per valorizzare dal punto di vista turistico e culturale il complesso del Santuario, delle altre proprietà della vallata e delle strutture socio assistenziali. In particolare stiamo terminando una progettazione strategica con la società Ideazione srl che definirà nei prossimi mesi il quadro economico finanziario su cui l’ente e i partner dovranno lavorare ed organizzarsi per raggiungere diversi obiettivi”, continua.

Con questo invito la volontà di Opere Sociali è di sviluppare progetti sempre più vari e interdisciplinari, che contribuiscano a valorizzare l’area e il suo patrimonio nella sua complessità: favoriscano la qualità della vita di chi lì abita o di chi è ospitato nelle Strutture Sanitarie di Opere Sociali Servizi; aumentino la connessione tra l’area e tutti i cittadini savonesi; attraggano persone anche provenienti da altre località. Non idee strategiche dunque, ma piccoli interventi culturali puntuali, che possano far dialogare il borgo con associazioni, professionisti, curatori di età e aree di competenza varie.

Per arricchire il palinsesto culturale dell’anno, nella consapevolezza che l’universo eterogeneo di Opere Sociali possa offrire tantissimi spunti di progettazione innovativa e inedita, grazie all’interazione tra religione, arte, passato, contemporaneità, natura, cura. Le proposte potranno riguardare un solo ambito o essere interdisciplinari, prevedendo dunque l’interazione tra più aree. Potranno riguardare qualsiasi media, disciplina, modalità di fruizione ed esperienza. Ad esempio: proiezioni, progetti editoriali, teatrali o fotografici, passeggiate, piccole proposte di welfare culturale. L’ente esaminerà il materiale ricevuto – di cui garantirà massima riservatezza – al fine di valutare le proposte in base alla pertinenza con i temi dell’area, l’innovazione, la vocazione intergenerazionale, la possibilità di sviluppare reti, la propensione alla co-progettazione, la sostenibilità economica.

Tutte le informazioni a riguardo si trovano sul sito www.operesociali.it. La scadenza per l’invio delle proposte è il 28 di febbraio p.v.