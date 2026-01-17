Savona, incendio in un appartamento in via Montenotte: residenti intossicati

Savona. Allarme incendio nella notte a Savona. Oltre al rogo che ha devastato alcune auto in piazza Brennero, si è verificato anche un incendio all’interno di un edificio residenziale.

È successo in via Montenotte, intorno all’una, in un appartamento situato al sesto piano.

Nell’evento è rimasta coinvolta una famiglia composta da tre persone, che ha riportato una lieve intossicazione da fumo.

Le persone sono state assistite sul posto dal personale sanitario e dai militi e le condizioni non risultano gravi.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che si sono occupati anche delle operazioni di messa in sicurezza.

Una delle ipotesi è che all’origine del rogo possa esserci la presenza di una pentola lasciata sul fuoco.