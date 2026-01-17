  • News24
Fiamme

Savona, incendio in un appartamento in via Montenotte: residenti intossicati

È successo nella notte, intorno all’una: intervento dei vigili del fuoco e personale medico

Generico gennaio 2026

Savona. Allarme incendio nella notte a Savona. Oltre al rogo che ha devastato alcune auto in piazza Brennero, si è verificato anche un incendio all’interno di un edificio residenziale. 

È successo in via Montenotte, intorno all’una, in un appartamento situato al sesto piano. 

Nell’evento è rimasta coinvolta una famiglia composta da tre persone, che ha riportato una lieve intossicazione da fumo. 

Le persone sono state assistite sul posto dal personale sanitario e dai militi e le condizioni non risultano gravi.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che si sono occupati anche delle operazioni di messa in sicurezza. 

Una delle ipotesi è che all’origine del rogo possa esserci la presenza di una pentola lasciata sul fuoco.

