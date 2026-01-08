Savona. Si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, in piazza Sisto IV il flash mob “Per chi suona la campana”, promosso dall’associazione Rete l’Abuso contro l’iniziativa del vescovo di Sanremo-Ventimiglia Antonio Suetta denominata “Campana dei bimbi mai nati”.

L’iniziativa è nata in risposta alla notizia, diffusa il 30 dicembre scorso dalla diocesi di Sanremo, dell’installazione della campana dedicata ai bambini non nati, fatta suonare quotidianamente. Una scelta che ha suscitato indignazione anche tra le vittime di abusi sessuali commessi in età infantile da esponenti del clero. “La Chiesa cattolica – hanno spiegato gli organizzatori – continua a tuonare contro un diritto e a voler gestire il corpo delle donne, ma costruisce muri di silenzio quando si tratta di affrontare concretamente gli orrori della pedofilia praticata dai propri ufficiali”.

Durante il flash mob, al rintocco simbolico di una campana, i promotori avrebbero dovuto leggere uno ad uno i nomi dei 1162 casi di pedofilia nel clero registrati in Italia dal 2000 a oggi, ricordando le migliaia di vittime censite nel Paese (un passaggio saltato a causa delle temperature eccessivamente rigide della serata savonese). “Vittime che non hanno mai ricevuto giustizia dalla Chiesa – hanno sottolineato – e che di fronte a iniziative come quella di Sanremo si chiedono perché si definisca omicidio una scelta riconosciuta dal diritto, mentre si tace sull’“omicidio psichico” subito da chi ha vissuto la violenza”.

“Savona, città in cui ogni giorno risuona una campana simbolo di libertà, può avere anche una campana per ricordare tutte le bambine e i bambini rimasti vittime“, hanno concluso gli organizzatori al termine della manifestazione.