Savona, il vento spinge i bidoni in mezzo alla strada: si scatena l’ironia con il “Trofeo Scansa il Mastello”

Savona. In questi giorni, a causa delle forti raffiche di vento (oggi oltre 70 km/h), diverse strade di Savona sono “invase” da mastelli, bidoni condominiali e sacchetti della spazzatura. Diverse le polemiche sui social dei cittadini che sottolineano la potenziale pericolosità di questi ostacoli in mezzo alla carreggiata, anche in vie trafficate come corso Tardy e Benech.

Oltre alla “protesta”, si è scatenata anche l’ironia con la creazione di una locandina dell’iniziativa “Primo Trofeo città di Savona – Scansa il mastello”. Nell’illustrazione sono raffigurati un’auto che fa la gincana tra i bidoni sparsi sulla strada, mentre ai lati della carreggiata i savonesi tifano come a una gara automobilistica, tra applausi e bandiere.

L’immagine è stata postata sui social da un utente, Gabriele Galli, poi rilanciata dal consigliere di opposizione Maurizio Scaramuzza e dal gruppo Savona Intelligente, promotore della raccolta firme contro la raccolta porta a porta e da sempre critico contro questo nuovo metodo.