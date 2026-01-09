Savona, il Teatro Chiabrera cambia gestione: diventerà Azienda Speciale

Savona. Il Teatro Chiabrera di Savona diventerà Azienda Speciale. E’ il contenuto della delibera di giunta approvata durante la seduta di ieri.

“L’Azienda speciale – viene spiegato nel documento – è ente strumentale dell’ente locale e come tale è inquadrabile in un rapporto di strumentalità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente legale socio che dunque ne mantiene saldamente la governance. Rispetto all’Istituzione, quella individuata è dotata di una maggiore autonomia e potrà permettere in assetto organizzativo tale da

favorire l’accesso al Fondo Unico per lo Spettacolo“.

Il prossimo passo – si legge ancora – sarà il perfezionamento del piano economico e finanziario, la redazione degli atti di approvazione e di funzionamento del nuovo organismo.

Da tempo l’amministrazione ha rilevato criticità nella gestione diretta e l’obiettivo di questo passaggio – avevano spiegato in occasione dell’approvazione della delibera che definiva gli indirizzi della nuova gestione – è proprio “il miglioramento dell’efficienza operativa di un teatro che negli ultimi anni punta a intercettare sempre più nuovi pubblici, garantire più flessibilità per una gestione sempre più moderna e dinamica, oltre a favorire una maggiore integrazione nel panorama culturale della città”.

La gestione del teatro è stata al centro del dibattito pubblico già alla fine del mandato della giunta Caprioglio, in occasione del pensionamento dell’ex direttore Roberto Bosi. In una lettera firmata da Felice Rossello, Francesco Ottonello, Marco Ghelardi e sottoscritta da decine di savonesi, veniva chiesto al sindaco di cambiare le modalità di scelta del direttore a partire dalla seperazione tra carriera artistica (esterno) e amministrativa (un dirigente comunale) oltre a prestabilire una durata dell’incarico da 3 a 5 anni.