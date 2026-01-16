Savona, il Comitato elettorale Oltre per il Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia

Savona. Il comitato Oltre si schiera per il Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia e dà il via alla campagna referendaria. “Il Comitato Oltre ha un carattere spontaneo ed autonomo, un contenitore per tutti”, spiegano i rappresentanti del Comitato Oltre. Tra i membri l’avvocato penalista Alain Barbera, il segretario provinciale del sindacato UGL Dario Cigliuti, i consiglieri comunali di Varazze e Carcare, Gianantonio Cerruti con Christian De Vecchi, presente anche Gianfranco Crocco per tanti anni operativo a Savona tra le forze dell’ordine.

“Organizzeremo convegni e seminari tematici in modo diffuso in tutte le zone del savonese – spiegano Cerruti e De Vecchi, tra i primi rappresentanti eletti dai propri cittadini a prendere esplicita posizione politica a favore della riforma della giustizia, nei termini del disegno di legge già votato da Camera e Senato -, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza a fare la scelta più coscienziosa e moderna, per una nazione che ha bisogno di riforme strategiche, ovviamente per andare Oltre”.

“Ho deciso di aderire a questa importante iniziativa – dichiara Dario Cigliutti Segretario Provinciale Ugl di Savona – in quanto ritengo un primo grande passo verso una riforma della Giustizia.

In questo periodo storico, è indispensabile una manovra che renda un sistema giudiziario più equilibrato, più leggibile e meno ostaggio di consuetudini che hanno prodotto ingiustizie ed anche discredito. L’Italia ha bisogno di riforme. Votare SI è un passo in avanti: è una trasformazione per favorire una giustizia più imparziale e più credibile e che garantisca una maggiore tutela sociale ed un rafforzamento dei diritti dei cittadini e dei lavoratori “.

Gianfranco Crocco mette in evidenza il movente di una riforma non “contro” qualcosa o qualcuno ma “per”: “Il comitato di prefigge lo scopo di informare il cittadino sulla reale portata di questa riforma della giustizia e quindi sull’ importanza del SI al referendum. In giro c’è molta disinformazione. Qualcuno vuol far credere che con la riforma vi sia il pericolo che i P.M. possano passare in un futuro sotto il controllo diretto del governo. Niente di più falso. L’ art. 104 della costituzione (che stabilisce l’ indipendenza della magistratura) non è in discussione. È una riforma non “contro” ma “per”. Per il cittadino comune innanzitutto, che si troverà di fronte un giudice imparziale e veramente terzo tra le parti. Con il doppio consiglio superiore (i cui membri verranno sorteggiati), si sconfiggeranno le correnti, che tanto danni hanno fatto alla magistratura stessa. Si tratta del completamento di quel percorso portato avanti ormai più di trent’anni fa dal senatore Giuliano Vassalli, padre dell’attuale codice di procedura penale, riforma che con il passaggio dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio ha aperto la via al giusto processo e a una giustizia più vicina al cittadino”.