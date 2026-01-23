Savona, il comandante dei vigili del fuoco Di Maria lascia Savona: visita al comando della Capitaneria di Porto

Savona. Nella mattinata di oggi, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona Ing. Giuseppe Di Maria ha fatto una visita di commiato al Comando della Capitaneria di Porto di Savona in quanto destinato a ricoprire l’incarico di Comandante in altra sede.

Tale visita ha confermato i buoni rapporti lavorativi tra i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera che in questi anni li hanno visti protagonisti sia in attività congiunte di soccorso che in numerose attività benefiche.

Il CV (CP) Matteo Lo Presti, a nome di tutto il personale ha espresso, all’Ing. Di Maria il suo compiacimento per l’attività svolta con l’auspicio di un futuro ricco di soddisfazioni.