Savona, il 31 gennaio in Sala Rossa la presentazione del progetto “Naturalmente Attivi”

Savona. L’Associazione Passi di Vita ASD presenterà il 31 gennaio alle ore 10,30 presso il Comune di Savona nella Sala Rossa il progetto “Naturalmente Attivi”, con il sostegno della Fondazione

Carige in collaborazione con Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Supporter.

Partner del progetto sono Auser Savona, Associazione Guardami negli Occhi e APS La Rocca, con il patrocinio istituzionale del Comune di Savona.

Le attività previste dal progetto “NaturalMenteAttivi” hanno come obiettivo la diffusione dell’attività sportiva, il miglioramento dello stato di salute fisico e psicologico di tutta la popolazione, nelle varie fasce d’età.

Tra i compiti principali del progetto vi è quello di diffondere la pratica motoria, fisica e sportiva, nonché promuovere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento con particolare

riguardo a ragazzi (10-18 anni), adulti sedentari, donne in esito a percorso oncologico o persone con determinate patologie (ad esempio con morbo di Parkinson o problemi cardiocircolatori).

Sarà possibile partecipare a corsi gratuiti di nordic walking, incontri con la nutrizionista dott.ssa Eleonora Gatti, e praticare attività sportive all’aria aperta (il nordic walking in tutte le

sue varianti) calibrate sul profilo biometrico e sulle capacità motorie di ciascun partecipante. Per maggiori informazioni sarà possibile consultare il sito web.

Valentina e Mirko dell’associazione Passi di Vita Asd si presentano: “Siamo istruttori tecnici nazionali e federali, riconosciuti dal CONI e da FIDAL, costantemente aggiornati e supportati da

chinesiologi e fisioterapisti. La nostra attività sportiva si svolge nei parchi urbani, su sentieri, al mare, per godere non solo di affascinanti itinerari ma soprattutto per praticare un’attività sportiva all’aria aperta e in compagnia”.