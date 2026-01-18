  • News24
Approfondimento

Savona, il 20 gennaio incontro sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia

Appuntamento alle 17 alla Sms Serenella

referendum abrogativo schede voto elezioni urne seggi
Foto d'archivio

Savona. Martedì 20 gennaio, a Savona, si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

L’appuntamento è fissato alle 17 presso la S.M.S. Serenella, alle Fornaci.

All’incontro interverranno Donatella Aschero, già Presidente della sezione penale del Tribunale di Genova; Luca Traversa, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Savona; Franco Aglietto, avvocato penalista del Foro di Savona.

L’incontro sarà condotto da Franco Astengo.

L’evento è aperto al pubblico.

