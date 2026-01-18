Savona, il 20 gennaio incontro sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia

Savona. Martedì 20 gennaio, a Savona, si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
L’appuntamento è fissato alle 17 presso la S.M.S. Serenella, alle Fornaci.
All’incontro interverranno Donatella Aschero, già Presidente della sezione penale del Tribunale di Genova; Luca Traversa, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Savona; Franco Aglietto, avvocato penalista del Foro di Savona.
L’incontro sarà condotto da Franco Astengo.
L’evento è aperto al pubblico.
