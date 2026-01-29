Savona, guasto a una scheda: semafori ancora non funzionanti all’incrocio tra corso Ricci e corso Viglienzoni

Savona. Semafori ancora non funzionanti nell’incrocio tra corso Viglienzoni, corso Ricci e piazza della Consolazione a Savona. Il guasto a una scheda ha mandato in tilt l’impianto semaforico da ieri.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi spiega: “Il corretto funzionamento dovrebbe essere ripristinato entro pochi giorni, cercheremo di fare il prima possibile”.

I semafori di questo incrocio sono tra quelli sostituiti recentemente.

Sul posto ieri pomeriggio sono intervenuti gli agenti della polizia locale per regolare il traffico di veicoli e pedoni e i tecnici per individuare il guasto. La polizia locale raccomanda di “prestare la massima attenzione“.

Non è la prima volta che si guasta un impianto semaforico. L’ultima volta è successo pochi gioni fa in corso Mazzini nel tratto compreso tra via Montenotte e via Guidobono.