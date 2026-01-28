Savona, formazione sul Modello Finlandese al Liceo della Rovere

Savona. Grande partecipazione e forte interesse per l’incontro formativo con l'”Erasmusplus Invited expert” finlandese Mia Torttila, che ha coinvolto oltre 50 insegnanti provenienti da scuole di ogni ordine e grado della provincia.

Un risultato significativo, che conferma il bisogno sempre più sentito di una formazione capace di offrire stimoli nuovi e strumenti concreti, andando oltre i modelli tradizionali. E il Liceo della Rovere, ancora una volta grazie ad Erasmusplus, si fa promotore di una riflessione sulla scuola di oggi.

L’appuntamento si è distinto per la ricchezza e l’originalità dei contenuti. Al centro del confronto tra i due sistemi scolastici temi di grande attualità, come l’insegnamento individualizzato, il benessere in classe, la formazione a 360 gradi degli studenti e l’inclusione, senza trascurare un focus sulla carriera del personale scolastico.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’apprendimento outdoor e all’importanza di ripensare spazi, ambienti e layout delle aule per favorire metodologie didattiche capaci di coinvolgere tutti gli stili di apprendimento. Dall’economia domestica all’artigianato, dai laboratori pratici alle attività esperienziali, è emersa una visione di scuola come ambiente flessibile, dinamico e profondamente orientato allo studente, in cui l’esperienza, la manualità e il benessere diventano parte integrante del percorso educativo.

L’incontro ha offerto ai partecipanti uno sguardo privilegiato su un sistema educativo spesso indicato tra i più avanzati a livello internazionale. Ma, come ha sottolineato con ironia la stessa Mia Torttila, in Finlandia non amano sentirsi definire “i migliori”: considerarsi arrivati, infatti, significherebbe rinunciare a migliorarsi.

Un messaggio forte, che lascia in eredità non solo nuove idee, ma soprattutto una cultura professionale fondata sulla ricerca continua e sull’innovazione.