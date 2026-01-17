  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Al fuoco

Savona, fiamme e paura nella notte in piazza Brennero: auto a fuoco

Intervento dei vigili del fuoco. Indagini affidate alla Polizia di Stato

Savona. Fiamme e paura nella notte a Savona. In piazza Brennero, intorno alle 3,30, alcune auto hanno infatti preso fuoco, subendo ingenti danni. 

Si tratta, stando a quanto riferito, di due mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, non senza difficoltà, sono riusciti a domare il rogo. 

Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato, intervenuta insieme ai carabinieri, e sono in corso anche attraverso l’ausilio delle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza della zona. 

I proprietari dei veicoli coinvolti sono già stati allertati e sono attesi in queste ore per presentare denuncia. 

Ancora da chiarire se sia trattato di un evento accidentale o di un episodio doloso.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.