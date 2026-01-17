Savona, fiamme e paura nella notte in piazza Brennero: auto a fuoco

Savona. Fiamme e paura nella notte a Savona. In piazza Brennero, intorno alle 3,30, alcune auto hanno infatti preso fuoco, subendo ingenti danni.

Si tratta, stando a quanto riferito, di due mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, non senza difficoltà, sono riusciti a domare il rogo.

Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato, intervenuta insieme ai carabinieri, e sono in corso anche attraverso l’ausilio delle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza della zona.

I proprietari dei veicoli coinvolti sono già stati allertati e sono attesi in queste ore per presentare denuncia.

Ancora da chiarire se sia trattato di un evento accidentale o di un episodio doloso.