Savona, entrata in porto la Ocean Viking: avviate le procedura di accoglienza per i 33 migranti a bordo

Savona. Come previsto, è arrivata in porto a Savona nelle prime ore del mattino la nave della ONG francese Sos Méditerranée “Ocean Viking”.

L’attracco è avvenuto intorno alle 6.30 di oggi: subito dopo per i 33 migranti a bordo (provenienti dalla rotta mediterranea, comprensivi di minorenni, anche non accompagnati) sono iniziate le procedure di accoglienza ed i controlli sanitari, così come previsto dai protocolli. Verranno accolti in strutture dislocate sul territorio regionale.

Questo sbarco è il quarto negli ultimi mesi a Savona: lo scorso giugno era approdata in porto la Ocean Viking con 73 migranti (in questa occasione durante lo sbarco sono stati accolti da un gruppo di savonesi tra applausi e striscioni di benvenuto), ad agosto la Life Support con 146 persone a bordo, e lo scorso ottobre la Humanity 1.