Savona, è il tempo di svoltare: la tifoseria mai così delusa dalla squadra

Il Savona, pareggiando a Sampierdarena, è scivolato a -13 dall’Albissole capolista. Difficile ipotizzare un sorpasso con 11 giornate ancora da giocare. Esiste ancora, però, la ben più concreta strada del salto in Eccellenza tramite i playoff. In Serie D, sono diverse le liguri pericolanti ma è anche vero che tutte possono ancora salvarsi e quindi il ripescaggio della vincitrice degli spareggi non è un’ipotesi remota.

C’è però qualcosa di più in ballo di un semplice risultato sportivo. La squadra deve ricucire il rapporto con la tifoseria. Mai come domenica si è visto un tale scollamento tra la componente ultras e la squadra. Reputata poco grintosa e non altezza del budget speso dalla società.

Non si ricorda negli anni post 2020 del Savona una critica così forte al gruppo squadra come quando domenica scorsa i tifosi hanno letteralmente voltato le spalle ai biancoblù a fine gara. Pure nell’anno nefasto del presidente Cittadino, il supporto a una squadra mediocre ma battagliera non era mai mancato con le critiche rivolte esclusivamente alla proprietà.

Questo uno stralcio del messaggio social di parte dei sostenitori storici, riportato integralmente in calce all’articolo: “ I nomi importanti, i rimborsi spesi dalla Dirigenza , ma soprattutto la maglia indossata dovrebbero significare altro invece qualcuno si deve guardare allo specchio”.

Per evitare di non salire e, al contempo, di deludere un seguito obiettivamente encomiabile visto i tanti anni nelle categorie più basse, serve un filotto di vittorie. Una squadra che deve diventare più “zozzona”, per prendere in prestito un termine usato da De Rossi del Genoa, e che spacchi la porta una volta arrivata in area. Sarpero ha ripetuto più volte l’appello a levarsi lo smoking di dosso, ma la cosa non è avvenuta.

Tra i due gironi di Promozione e quello di Eccellenza, nessuna squadra ha collezionato tanti pareggi come il Savona, ben 9. E la cosa clamorosa è che soltanto una volta i biancoblù hanno vinto due partite di fila. Le prime due di mister Sarpero, ma il tabu sfatato è stato ben presto cancellato da due pareggi.

Oltre alla maggior continuità di risultati e a un atteggiamento diverso, la piazza si aspetta anche qualche vittoria di prestigio: i biancoblù non hanno mai vinto in campionato contro formazioni che si trovano nella zona playoff.

Domenica alle 15 contro il Little Club James è quindi d’obbligo provare a scrivere un finale diverso.

Questo il messaggio integrale

Questo è un sentimento dopo la partita odierna tra Sampierdarenese e Savona, forse uno dei tanti , tutti negativi per commentare l’ ennesimo flop dei Biancoblu’. Talmente snervante la prestazione che pure gli Ultras del Savona hanno smesso di tifare…e questo la dice lunga. Primo tempo con qualche sprazzo di Biancoblu’ e ripresa assolutamente spezzettata ed impalpabile fino ai 10 minuti finali. Troppo poco davanti ad una squadra genovese di buona volontà ma nulla di più. In sintesi il solito Savona deludente e che non è giustificato! I nomi importanti, i rimborsi spesi dalla Dirigenza , ma soprattutto la maglia indossata dovrebbero significare altro invece qualcuno si deve guardare allo specchio. I tempi degli alibi sono passati, ed i playoff sono un obiettivo ma con certe prestazioni incolori sarebbe meglio non farci illusioni e pensare oltre.