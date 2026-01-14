Savona, domenica 18 gennaio la premiazione dell’edizione 2025 del Concorso Mieli di Liguria

Savona. La premiazione dell’edizione 2025 del Concorso Mieli di Liguria®, organizzato da ALPA Miele – Associazione Ligure Produttori Apistici, si terrà domenica 18 gennaio a Savona, confermando un appuntamento ormai consolidato per la valorizzazione e il miglioramento della produzione apistica regionale.

Giunto alla sesta edizione, il Concorso Mieli di Liguria® nasce con l’obiettivo di supportare la crescita tecnica del settore apistico, promuovendo la qualità del miele ligure e offrendo alle apicoltrici e agli apicoltori un importante momento di confronto professionale.

Anche il 2025 è stato caratterizzato da condizioni ambientali particolarmente complesse, legate al cambiamento climatico, alla pressione dei parassiti, alle problematiche sanitarie e alla riduzione delle produzioni. Un contesto che rende sempre più impegnativo il lavoro degli apicoltori e rafforza il valore di iniziative orientate alla qualità e alla formazione.

Nonostante tali difficoltà, l’edizione 2025 del Concorso ha registrato la partecipazione di 102 campioni di miele, a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno del comparto apistico ligure.

Come previsto dal regolamento, tutti i campioni sono stati sottoposti ad analisi chimico-fisiche di laboratorio e a valutazione sensoriale da parte di giudici iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. A seguito delle analisi di laboratorio, 19 campioni sono stati esclusi confermando l’elevato livello di selettività del Concorso.

Al termine del percorso di valutazione sono stati assegnati complessivamente 40 Attestati di Qualità, suddivisi per categorie di mieli uniflorali e millefiori: 6 primi premi di categoria, 11 secondi premi, 23 terzi premi.

Una distribuzione dei riconoscimenti in linea con le edizioni precedenti, che riflette la qualità media dei campioni presentati e il rigore del sistema di valutazione adottato.

La giornata di premiazione del 18 gennaio sarà inoltre arricchita da un momento di approfondimento dedicato alle opportunità di sostegno al settore apistico: il dott. Enrico Canale, del Settore politiche agricole e della pesca, illustrerà il Regolamento europeo 2115/2021, strumento di particolare rilevanza che permette l’accesso annuale a materiali apistici co finanziati e che permette anche la realizzazione del Concorso stesso.

Sarà inoltre presente, in rappresentanza della Regione Liguria, l’Assessore Paolo Ripamonti, la cui partecipazione testimonia l’attenzione delle istituzioni regionali verso un comparto strategico per il territorio e per la tutela della biodiversità.

Quest’anno, inoltre il Concorso vanta il Patrocinio della Camera di Commercio di Genova e della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Come nelle precedenti edizioni, il Concorso Mieli di Liguria® mantiene una forte vocazione formativa: i partecipanti riceveranno un feedback tecnico sui propri mieli e i risultati delle analisi di laboratorio, con l’obiettivo di favorire il miglioramento continuo delle produzioni.

Il Concorso si conferma così non solo come momento di premiazione, ma come strumento di crescita, conoscenza e valorizzazione di una delle eccellenze agroalimentari della Liguria.