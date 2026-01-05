Savona. La Cattedrale di Savona gremita. Il freddo di questi giorni di inizio anno non ha fermato chi voleva salutare per l’ultima volta don Piero Giacosa. La sua gente, i ragazzi, il mondo della Chiesa.

Il vescovo, monsignor Calogero Marino, il vescovo emerito, monsignor Vittorio Lupi, i religiosi ucraini, le istituzioni. Per lui, il sacerdote “vicino“, che ti sapeva ascoltare. Che aveva sempre una buona parola. Per tutti.

Le sue omelie, spiragli di speranza nei momenti più bui. Sapeva usare le parole giuste, quelle dolci. Quelle di cui si ha profondamente bisogno. E oggi, queste frasi erano per lui. Il vescovo, monsignor Marino, che ha officiato il rito funebre.

Sensibilità e nostalgia: “Piero ha vissuto il pieno abbandono, quando le forze vengono meno. La consegna di sé, del suo Spirito, nelle mani di Dio. La propria vita nelle sue mani, con pace e serenità, fino all’ultimo”.

Don Adolfo Macchioli: “Grazie, don Piero, di aver camminato insieme a noi. Lui che univa novità e tradizione. Elementi del patrimonio liturgico con grande creatività. In oltre 30 anni di ministeri, vicino a tutti. Le persone, gli Scout, i giovani, le comunità: Celle, Varazze, Savona. Le chiese sorelle, anche quella Ucraina. Dedizione, entusiasmo, speranza”.

Don Piero, la chiesa di San Giovanni Battista e Sant’Andrea a Savona in questi ultimi tempi. Rettore della Cattedrale. Già economo in Curia quando era monsignore Domenico Calcagno, che gli ha affidato un messaggio d’addio. Tra gli altri incarichi, cappellano dell’Unitalsi. Copriva anche una carica nell’Esarcato ucraino in Italia.

Tanti anni a Celle, dove lo ricorderanno per sempre. Dove ha saputo lasciare un segno indelebile. L’ultimo, struggente saluto dei sacerdoti ucraini. Commozione. Freddo. Dentro e fuori.