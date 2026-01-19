Savona, cade un albero sulla strada in via alla Strà: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Ancora disagi in via alla Strà, sulle alture di Savona nel quartiere Conca Verde. A causa del forte vento di questa mattina, un albero è caduto sulla strada impedendo il passaggio alle auto e ai pedoni.

Dopo l’episodio della scorsa settimana, quando alcune pietre si sono staccate finendo sulla carreggiata, nella giornata di oggi è crollata una pianta. In entrambe le occasioni sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

Da tempo i residenti denunciano una situazione di degrado e scarsa manutenzione: “I problemi per via alla Strà continuano, noi da tempo chiediamo interventi di manutenzione sia sulla strada che sugli alberi, ma non abbiamo ancora ricevuto risposte concrete. Ci sentiamo abbandonati”, evidenzia ancora una volta Domenico Bova, referente del quartiere.