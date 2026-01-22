Savona, bidoni in mezzo alla strada a causa del vento: interpellanza in Consiglio comunale

Savona. “Le immagini a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi a Savona sono davvero sconfortanti. Alcuni giorni di vento forte, evento assolutamente non eccezionale nella nostra città, hanno portato alla luce, ancora una volta, tutte le carenze del sistema di gestione dei rifiuti progettato male ed applicato anche peggio”.

Così il consigliere comunale del M5s a Savona, Federico Mij, che ha presentato un’interpellanza che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale dopo quanto accaduto a seguito delle forti raffiche di vento.

“Mastelli e rifiuti di ogni genere sparsi per la città, bidoni condominiali ribaltati che hanno urtato i veicoli privati parcheggiati. Il risultato è una città mai così sporca ma anche un nuovo pericolo per la sicurezza stradale di autisti e motociclisti che si possono trovare davanti ostacoli imprevisti.

L’attacco che la giunta ha rivolto a SEA-S s.r.l. è francamente stucchevole. Basta scuse, bisogna intervenire e risolvere i problemi.

“Abbiamo presentato un’interpellanza per chiedere perchè, nell’attuazione del nuovo sistema di raccolta e gestione dei rifiuti “porta a porta”, non siano state considerate alcune caratteristiche peculiari della nostra città, in primis il vento, che possono compromettere la buona riuscita di questa tipologia di servizio e come si intende ora intervenire per risolvere il problema” conclude l’esponente pentastellato.