Savona: Auxilia il più “ricco” in giunta, di Mij il reddito più basso tra i consiglieri

Savona. Anche per il 2024 è quello dell’assessore al Bilancio Silvio Auxilia il reddito più elevato tra gli amministratori e i consiglieri comunali di Savona. Secondo i dati pubblicati, come ogni anno, sul sito del Comune di Savona per ottemperare agli obblighi di trasparenza imposti dalla legge, nel 2025 Auxilia, di professione commercialista, ha dichiarato 337.267 euro, risultando il primo assoluto tra gli amministratori savonesi. Nell’ambito della giunta, lo seguono l’ex primario Lionello Parodi con 193.804 euro e Gabriella Branca con 126.764 euro. Il sindaco di Savona Marco Russo, di professione avvocato, dichiara un reddito complessivo pari a 142.840 euro.

Completano il quadro degli assessori l’architetto Nicoletta Negro (119.444 euro), Elisa Di Padova (88.711), l’avvocato Barbara Pasquali (86.780), Ilaria Becco (75.998), Francesco Rossello (50.234) e Riccardo Viaggi (39.102).

Passando al consiglio comunale, il reddito più basso è quello del consigliere del Movimento Cinque Stelle Federico Mij, che dichiara 1.423 euro. Lui e il collega pentastellato Manuel Meles (2.660 euro) rappresentano un’eccezione nella minoranza, dove emergono alcuni redditi decisamente più alti rispetto alla media: il medico Renato Giusto guida il gruppo con 205.141 euro, seguito dall’ex primario Angelo Schirru (169.476) e Margarita Coppo (165.684). Gli altri consiglieri di opposizione dichiarano: Daniela Giaccardi (avvocato) 36.155 euro, Massimo Arecco (insegnante) 46.687, Pietro Santi 15.672, Maurizio Scaramuzza (commerciante) 15.344.

Nelle file della maggioranza spicca il reddito del presidente del consiglio comunale Franco Lirosi (ex dipendente di banca in pensione) con 110.117 euro. Seguono Chiara Ferrando (66.767), Marco Lima (42.011), Giovanni Maida (40.480), Eleonora Raimondo (37.328), Marco Pozzo (35.088), Carla Ferone (35.833), Aureliano Pastorelli (34.580), Roberto Besio (34.142), Massimiliano Carpano (32.472) e Marisa Ghersi (31.442).

Più contenuti i redditi dichiarati da Andrea Bruzzone (27.725), Carlo Frumento (47.346), Luigi Lanza (17.185), Alessandra Gemelli (14.701), Luca Burlando (13.676), Paolo Apicella (15.372), Marco Ravera (10.568) e Aurora Lessi (5.756).