Savona, alla Madonna del Monte il ricordo dei piloti del Canadair caduto nel 1989

Savona. Sul crinale ovest della collina “della Madonna del Monte”, alle spalle dell’abitato di Zinola, così nominata per la secolare presenza della chiesa intitolata alla Vergine, – il 27 gennaio 1989 cadde un Canadair della Protezione Civile mentre stava svolgendo servizio antincendio nella zona. In quell’incidente perirono i due piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro. Da allora, avviata dai volontari del gruppo di Quiliano della Protezione Civile, il tragico evento è ricordato con una Messa presso la Chiesa della Madonna del Monte, ormai diventata anche Santuario della Protezione Civile.

La funzione sarà celebrata sabato 31 gennaio alle ore 10,30 da don Alessio Allori Vicario foraneo zona Vado Quiliano Valleggia Zinola.

Alla manifestazione da sempre partecipano i familiari dell’imperiese Claudio Garibaldi. Secondo il consueto programma, al termine della Messa, all’esterno della chiesa, l’esecuzione del “Silenzio fuori ordinanza” da Dario Cardani, trombettiere della Protezione civile locale, quindi la Benedizione dei cippi commemorativi che ricordano il luogo dell’impatto. I due massi recano i nomi dei due piloti periti.

L’iniziativa è concordata tra la Confraternita di sant’Ambrogio di Legino, proprietaria della Chiesa, e la Parrocchia di Zinola; dedicare la Messa non soltanto alle due vittime del 1989, ma anche a tutti coloro che hanno perduto la vita nell’adempimento del loro servizio e a chi in genere si dedica per lavoro o per volontariato alla collettività mettendo a rischio la propria vita per il bene comune.

Nella Chiesa sono esposti molti articoli di stampa degli ultimi anni che ricordano l’attività dei volontari di protezione civile e dei vigili del fuoco nella nostra zona con le loro problematiche, i momenti tragici ma anche i positivi risultati nella prevenzione e intervento sulla calamità. È conservato un pezzo del velivolo schiantato recante lo stemma dei Canadair.

Sono invitate le Autorità locali, i Comandanti delle varie Forze di Polizia, tra cui Carabinieri, Polizia, Forestali, Capitaneria, Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale. Presenti tutti i gruppi dei volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo della nostra zona, con alcuni dei loro mezzi di soccorso. E le Pubbliche Assistenze. Tutti i gruppi presenziano con le loro insegne.