Savona. Oggi, come ogni anno, nella chiesa della Madonna del Monte a Savona è stata celebrata la messa in ricordo dei due piloti morti nell’incidente del canadair nel 1989.

Sul crinale ovest della collina “della Madonna del Monte”, alle spalle dell’abitato di Zinola, così nominata per la secolare presenza della chiesa intitolata alla Vergine, – il 27 gennaio 1989 cadde un Canadair della Protezione Civile mentre stava svolgendo servizio antincendio nella zona. In quell’incidente morirono i due piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro.

Da allora, avviata dai volontari del gruppo di Quiliano della Protezione Civile, il tragico evento è ricordato con una Messa presso la Chiesa della Madonna del Monte, ormai diventata anche Santuario della Protezione Civile.

La funzione è stata celebrata da don Alessio Allori Vicario foraneo zona Vado Quiliano Valleggia Zinola.

L’iniziativa è concordata tra la Confraternita di sant’Ambrogio di Legino, proprietaria della Chiesa, e la Parrocchia di Zinola; dedicare la Messa non soltanto alle due vittime del 1989, ma anche a tutti coloro che hanno perduto la vita nell’adempimento del loro servizio e a chi in genere si dedica per lavoro o per volontariato alla collettività mettendo a rischio la propria vita per il bene comune.

Nella Chiesa sono esposti molti articoli di stampa degli ultimi anni che ricordano l’attività dei volontari di protezione civile e dei vigili del fuoco nella nostra zona con le loro problematiche, i momenti tragici ma anche i positivi risultati nella prevenzione e intervento sulla calamità. È conservato un pezzo del velivolo schiantato recante lo stemma dei Canadair.