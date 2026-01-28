Sassello. Risveglio da cartolina. Dopo i fiocchi della notte, un paesaggio romantico. Questa è Sassello dove non si sono registrate criticità grazie anche al lavoro attento dell’amministrazione comunale che, fin dalla serata di ieri, ha attivato i mezzi spazzaneve e controllato tutto il territorio. Un ritorno alle nevicate del passato.

Il sindaco, Gian Marco Scasso: “Effettivamente con lo scorso fine settimana e queste giornate ci si ricorda dei vecchi tempi. Negli ultimi anni, infatti, di nevicate abbondanti non se ne sono viste e soprattutto in questo periodo. Nevicava agli inizi di dicembre e poi non si vedeva più un paesaggio come quello di oggi. In paese tra i 10 e i 15 centimetri mentre, nelle zone più alte, si arriva intorno ai 25”.

In situazioni come queste, oltre ai vigili del fuoco, è fondamentale anche l’aiuto della Croce Rossa che ha presidiato il territorio in tutte queste ore. Siamo andati nella sede a parlare con i volontari.

“Fortunatamente non ci sono stati problemi. – ci raccontano della notte appena trascorsa – Ma siamo comunque impegnati anche in queste ore”.

Una macchina che funziona ma c’è bisogno di persone che regalino un po’ del loro tempo agli altri. Per questo dalla sede della Croce Rossa lanciano un appello: “Cerchiamo volontari. È iniziato il corso base. Speriamo che in tanti, anche giovani, seguano l’esempio. C’è un’ottima sinergia con il Comune, con i vigili del fuoco. Tutti cerchiamo di offrire un servizio all’altezza per la comunità”.

La neve imbianca il savonese

Mentre fuori dalla sede, il paesaggio è un incanto.