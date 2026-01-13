Sanità, Sanna e Piccardo (PD): “Giunta impreparata e riforma partita zoppa: il fallimento della medicina territoriale della destra”

Liguria. “L’assessore Nicolò insiste: ‘la Guardia medica scoperta nella notte di Capodanno è stato un evento grave e inaspettato’. Ma chi avrebbe dovuto prevenire e risolvere questo problema, se non proprio lui? Come è possibile farsi trovare impreparati in un periodo delicato come quello delle festività, dopo mesi di annunci su piani e contropiani per evitare l’affollamento dei pronto soccorso? Ancora una volta questa Giunta dimostra tutta la sua incapacità nell’affrontare e risolvere i nodi della sanità ligure”. Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Armando Sanna e la vicecapogruppo PD Katia Piccardo, dopo la risposta in aula dell’assessore alla Sanità Nicolò alle loro interrogazioni sul servizio di Guardia medica nella notte di Capodanno, sull’affollamento dei pronto soccorso durante le festività e sul piano di trasferimento del personale sanitario previsto dalla riforma.

Secondo gli esponenti Dem “è del tutto irricevibile la giustificazione dell’assessore, secondo cui quella notte i pronto soccorso non sarebbero stati presi di assalto: le immagini di quei giorni – e purtroppo ancora quelle di questi giorni – sono particolarmente preoccupanti e dimostrano esattamente il contrario. Questo conferma il fallimento del piano sulla medicina territoriale messo in campo dalla Giunta. La riforma della sanità è partita zoppa e continua a esserlo. Avevamo chiesto tempo e gradualità nella sua attuazione, mettendo in guardia la Giunta sui rischi di una disorganizzazione generalizzata. Invece si è scelta un’accelerazione che ha portato a uno scontro frontale con la realtà. A pagarne le conseguenze sono stati e continuano a essere i cittadini e il personale sanitario, che ancora oggi non hanno certezze sulla gestione dei trasferimenti e hanno visto l’approvazione del primo atto della convenzione solo il 9 gennaio. Questo dimostra chiaramente che la riforma è entrata in vigore senza una preparazione adeguata”.

“Non esistono giustificazioni accettabili: servono risposte concrete e immediate per evitare il ripetersi di quanto sta accadendo da giorni, con pronto soccorso presi d’assalto, personale lasciato nell’incertezza, una medicina territoriale costantemente in bilico e cittadini sempre più abbandonati e disorientati”.

Sanna ha chiesto alla Giunta quali azioni immediate, strutturali e organizzative, adotterà per garantire la continuità assistenziale territoriale nei periodi festivi ed evitare il ripetersi di situazioni di sovraffollamento dei Pronto Soccorso, blocco delle ambulanze, carenza di barelle. Il consigliere ha rilevato che il 24, 25 e 26 dicembre, e dopo le festività, i Pronto Soccorso di San Martino, Galliera e Villa Scassi hanno registrato un iper-afflusso eccezionale di pazienti, con oltre 300 accessi giornalieri complessivi. Katia Piccardo (Pd) ha chiesto alla Giunta le ragioni per cui non siano state messe in atto misure per garantire la copertura dei turni di guardia medica nella notte di Capodanno nell’area genovese e metropolitana. La consigliera ha denunciato che nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, numerosi turni di guardia medica sono rimasti scoperti nell’area genovese e metropolitana.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò, per quanto riguarda la prima questione, ha rimandato alla risposta già fornita all’interrogazione del consigliere Giordano. Rispetto alla seconda interrogazione Nicolò ha precisato di ritenere importante una valutazione generale, anche alla luce dei sopralluoghi effettuati e degli incontri, e capire se si sia determinato un sovraccarico. L’assessore ha aggiunto: la situazione era sicuramente complessa, ma non si è mai arrivati a un blocco completo o a un’impossibilità di intervento. La campagna vaccinale contro l’influenza – ha concluso – ha contribuito a ridurre drasticamente i ricoveri per forme gravi, molto pochi in Liguria, a differenza di altre regioni”.