Sanità, più formazione universitaria nel ponente ligure: ok dal Consiglio regionale

Liguria. All’unanimità è stato approvato in Consiglio regionale l’ordine del giorno 184 presentato da Enrico Ioculano (Pd) che impegna la Giunta ad attivarsi con l’Università di Genova per valutare l’istituzione di corsi di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica e in Tecniche di Laboratorio Biomedico sul territorio imperiese e a sollecitare un piano di programmazione condiviso con il Ministero dell’Università e della Ricerca e con le Aziende Sanitarie Locali, in grado di garantire una distribuzione equilibrata e rispondente ai bisogni del territorio dell’offerta formativa universitaria sanitaria.

Al momento – ha detto Ioculano – è attivo soltanto il corso di laurea in scienze infermieristiche. Sollecitiamo un intervento della Regione affinché l’offerta formativa sul territorio imperiese venga ampliata.

Per l’anno 2026/2027 – ha spiegato la vicepresidente Simona Ferro – la Giunta è disponibile a potenziare l’offerta. A favore si sono espressi Veronica Russo (Fratelli d’Italia), Chiara Cerri (Forza Italia Berlusconi) e Armando Biasi (Lega Liguria – Salvini): Alessandro Bozzano (Noi Moderati) e Valter Sorriento (Orgoglio Liguria) hanno espresso parere favorevole.

“L’approvazione all’unanimità del nostro Ordine del giorno rappresenta un segnale forte e concreto per il futuro della sanità nel Ponente ligure. Serve rafforzare la presenza universitaria nelle ASL di Ponente, prevedendo l’attivazione di corsi di laurea per figure professionali oggi fondamentali e sempre più difficili da reperire, come i Tecnici di Radiologia Medica e i Tecnici di Laboratorio Biomedico. Investire nella formazione universitaria sanitaria sul territorio significa offrire nuove opportunità ai giovani, contrastare in modo strutturale la carenza di personale e favorire la permanenza dei professionisti nel Ponente ligure, evitando che vengano assorbiti quasi esclusivamente dalle strutture genovesi”.

.”È positivo che la Giunta regionale abbia accolto il nostro Ordine del giorno, ma ora è necessario passare rapidamente dalle parole ai fatti. Serve avviare subito un confronto con l’Università di Genova, il Ministero e le ASL per una programmazione condivisa, concreta e realmente rispondente ai bisogni sanitari del Ponente ligure” ha sottolineato il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano.