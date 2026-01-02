Sanità, la nuova direttrice di Area2 Cirone: “Lavoreremo ancora per il territorio. Al San Paolo in arrivo15 posti letto per le cure intermedie”

Savona. “Sono serena, fino ad oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro e so che continueremo così: opereremo in funzione e per il bene del territorio. Il secondo sentimento è la gratitudine, verso il presidente Marco Bucci, per l’assessore alla sanità, Massimo Nicolò, e nei confronti di tutta la giunta regionale. Voglio ringraziare anche il dottor Prioli e il dottor Orlando per aver creduto in me e avermi dato la possibilità di coprire, oggi, questo ruolo”.

Con queste parole parte ufficialmente, da oggi (venerdì 2 gennaio), la nuova avventura di Monica Cirone, nominata (nei giorni scorsi in vista della riforma sanitaria) alla guida dell’Area 2. Al centro del nuovo modello di governance, si configura la nascita dell’Azienda Tutela Salute Liguria, che coordinerà l’assistenza territoriale articolata in cinque aree, oltre all’area Liguria Salute.

Savonese, la dottoressa per quattro anni è stata direttrice socio sanitaria di Asl2. In questi anni ha visto la sanità trasformarsi diverse volte. Adesso, da direttore di Area2 dovrà destreggiarsi all’interno della nuova riforma sanitaria che ha preso il via dal 1 gennaio 2026.

Il nuovo direttore di area avrà, rispetto al vecchio direttore generale di Asl, più funzioni sanitarie, poiché la nuova riforma targata Bucci-Nicolò prevede che ci sia una centralizzazione dei servizi: soprattutto amministrativi e logistici.

La nuova riforma prevederà l’attuazione, tra le altre cose, di un nuovo unico sistema informativo: “Il risultato che si vorrà ottenere sarà quello di omogenizzare, in tutta la Regione, e quindi centralizzare alcuni processi – afferma la nuova direttrice – in questo modo noi direttori di area potremmo concentrarci di più sulla parte sanitaria. Quello che voglio sottolineare è che le nuove cinque aree, quindi anche la nostra, manterranno assolutamente la gestione dei bisogni di salute del cittadino poiché ogni area ha esigenze e peculiarità diverse”.

“Quello che noi faremo sarà quello di aumentare e concentrare le attività rispetto ai bisogni del cittadino – sottolinea – saremo un’area che lavorerà molto sul e per il territorio. Per migliorare avremo ancora più bisogno di conoscere le esigenze degli utenti e in questo processo ci saranno molto utili i sindaci. Avremo un rapporto costante con loro, saranno un collante tra sanità e cittadini. Saranno una figura importante per mappare i bisogni dei vari distretti, che hanno bisogno diversi anche dal punto di vista sociale. Saranno le nostre “sentinelle” sul territorio”.

Ma parlando dell’Area 2, l’intenzione è quella di lavorare e intensificare il percorso ospedale-territorio (come ospedali di Comunità e case di Comunità). Come annunciato dalla dottoressa Cirone l’Area2 opererà molto anche sulla telemedicina. Il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alla sanità Massimo Nicolò, a metà novembre, erano venuti al San Paolo per presentare la nuova riforma. In quell’occasione il numero uno di Regione Liguria aveva espresso parole d’elogio per l’operato già in essere dell’Asl2: “Siamo stati molto contenti delle parole espresse dal presidente per il nostro operato – afferma Cirone – e la nostra intenzione è quella di andare avanti in questo modo”.

Sulle pagine del nostro giornale avevamo parlato, nelle scorse settimane sempre con la dottoressa Cirone (che ancora era direttore socio sanitario di Asl2) sia degli ospedali di Comunità già attivi sul territorio, sia delle case di Comunità, coi relativi accessi del 2025. Una rete di servizi che sta permettendo e permetterà ancora di più di alleviare il carico ospedaliero.

“Gli ospedali di Comunità hanno avuto un’accelerazione – spiega – quello di Cairo riaprirà l’8 gennaio con 20 posti letto. Gli altri 20 li apriremo verso la fine di febbraio. Per quanto riguarda Albenga il 7 gennaio inizieremo a inserire i pazienti, saranno attivi anche lì 20 posti letto”.

Un ottimo risultato dunque per l’Area2 che si ritroverà con 40 posti letto di bassa-media intensità molto utili per reparti come, ad esempio, le medicine generali o le ortopedie. “All’interno del San Paolo andremo ad aprire, i primi giorni di gennaio, altri 15 posti letto dedicati alle cure intermedie – aggiunge – un potenziamento totale di 55 posti letto, un ottimo risultato di cui andare fieri”.

Per quanto riguarda la casa di Comunità, quella di Albenga e Finale sono già attive e al loro interno operano 5 medici di medicina generale. A fine gennaio verrà resa attiva anche quella di Pietra Ligure. Per quelle di Savona, Vado Ligure e Cairo invece si dovrà attendere la fine di febbraio. In totale all’interno delle sei case di Comunità opereranno, secondo disponibilità, 13 medici di medicina generale.

La nuova direttrice di Area2 ci ha tenuto anche a esprimere parole d’elogio per i pronto soccorso di Savona e Pietra Ligure, soprattutto in questi giorni di festa e ponti. La dottoressa Cirone ha confermato numeri importanti per il pronto soccorso del San Paolo, guidato (da inizio dicembre) dalla dottoressa Grazia Guiddo.

Il pronto soccorso di Savona riscuote molti apprezzamenti anche in virtù del fatto che riesce a gestire quotidianamente numeri importanti di accessi. Quest’anno i dati sono in linea con quelli dello scorso anno, circa 56mila gli accessi. Anche se con un trend maggiore di accessi per il pronto soccorso generale, rimaniamo il pronto soccorso con il maggior numero di accessi, secondo solo a quello dell’IRCSS San Martino, e con i tempi di trattamento più contenuti. Dal 24 al 26 dicembre il pronto soccorso ha registrato 425 accessi (con una media di 140 al giorno), dato analogo rispetto al 2024 quando gli accessi erano stati 406.

Ma l’ (ex) Asl2 savonese deve farsi i complimenti anche per un altro importante progetto che sta viaggiando a tempo record. Infatti procede spedita l’attività di chirurgia robotica al San Paolo di Savona con gli specialisti di Asl2, Asl1 e Asl3. “Stiamo andando alla grande – afferma – in un solo mese di attività sono stati effettuati dieci interventi di chirurgia robotica urologica. Un risultato significativo reso possibile grazie alla collaborazione delle tre Aree che ha consentito l’accesso alla piattaforma robotica di Savona. Voglio ringraziare pubblicamente il dottor Maurizio Schenone, direttore dell’urologia del San Paolo per la collaborazione e la professionalità di tutto il suo staff. Ringrazio anche tutti gli strumentisti, infermieri, personale di sala operatoria e anestetisti diretti dal dottor Andrea Mazza”.

Monica Cirone inoltre spiega che si sta lavorando per potenziare la chirurgia generale: “E’ molto attrattiva anche per pazienti non liguri e questo ci porta ad avere liste d’attesa importanti – spiega – è stato importante implementare l’attività chirurgica su Cairo perché ci ha permesso di liberare la bassa complessità dagli ospedali più grandi. Anche per l’ospedale di Albenga l’idea è quella di implementare la chirurgia generale”.

In ultimo un passaggio sul tema cruciale delle liste d’attesa e sulla carenza infermieristica e dei medici di medicina generale. Partendo dall’ultimo punto, Monica Cirone ci aveva già esposto (a fine novembre) che, nonostante in due anni Asl2 avesse perso 11 medici di famiglia nessun cittadino era senza, ma anzi sono disponibili quasi 7mila posti.

“Per quanto riguarda le liste d’attesa abbiamo fatto un lungo e difficile lavoro – aggiunge – molto è ancora da svolgere ma ce la metteremo tutta per migliorare”.

La carenza di personale sanitario in Italia, soprattutto infermieristico, è un’emergenza strutturale causata da anni di sottofinanziamento del sistema sanitario, salari bassi (i più bassi in Europa sia per i medici sia per gli infermieri), condizioni di lavoro estenuanti (stress, burnout), e un numero insufficiente di nuovi formati rispetto alle necessità, con molti professionisti che abbandonano il sistema sanitario nazionale per il privato o l’estero, mettendo a rischio l’assistenza e aumentando la spesa privata.

“Andremo avanti per reclutare nuovo personale infermieristico, che come sappiamo è carente in tutta Italia. Siamo riusciti a pubblicare un avviso per tempo determinato per venti infermieri – conclude Cirone – ne avremmo bisogno di altri ma è una figura difficile da trovare. Speriamo di essere sempre più attrattivi anche per loro”.