Sanità, Giordano (M5S): “Dal sovraffollamento al rischio: il boarding mette in crisi la sicurezza nei pronto soccorso”

Liguria. “All’indomani dell’immane tragedia di Crans-Montana, il presidente Bucci ha richiamato il principio della sicurezza come dovere primario delle istituzioni. Un’affermazione che condividiamo: è un principio che raccomandiamo fin dall’inizio della legislatura. Ricordo infatti che da oltre un anno, come M5S, chiediamo che la Regione affronti il tema della sicurezza nelle aree emergenziali ospedaliere con fatti concreti. E ricordo che sul tema – nonostante una nostra conferenza stampa dedicata per annunciare una proposta di legge – la Regione continua a ignorare il nostro monito”. Così, a margine dell’interrogazione sul boarding, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

Giordano (ha chiesto alla Giunta quali siano, ad oggi, le modalità di gestione del boarding dei pazienti (ad esclusione dei casi classificati come codice rosso) nei pronto soccorso e nei Dipartimenti di Emergenza-Urgenza degli ospedali della Regione Liguria. Il consigliere ha rilevato che la permanenza, su barella o lettiga, di pazienti che hanno già ricevuto indicazione al ricovero il fenomeno incide sulla qualità dell’assistenza, sulla dignità dei pazienti e sulle condizioni di lavoro del personale sanitario.

Aggiunge Giordano: “In caso di evento critico, la permanenza su barella di pazienti che hanno già ricevuto indicazione al ricovero ma restano in attesa di un posto letto anche per svariati giorni, può mandare in crisi l’intera gestione dell’emergenza”.

“In una normale domenica mattina – spiega il pentastellato – in un grande ospedale ligure si possono contare decine di persone in attesa. Non parliamo di poche ore, ma di pazienti – per lo più anziani, fragili, spesso non autosufficienti – che restano lì tra i 2 e i 6 giorni. E non parliamo di codici rossi, ma di persone che hanno bisogno di assistenza e ricovero. Il problema non è solo sanitario, ma di sicurezza: come abbiamo più volte denunciato queste persone vengono collocate in spazi nati per l’emergenza e il transito e non per una permanenza prolungata. Quando il boarding diventa una condizione strutturale, non siamo più davanti a una difficoltà organizzativa, ma a un rischio concreto per l’incolumità dei pazienti, degli operatori sanitari e dei cittadini”.

“Come M5S Liguria, non puntiamo il dito per attribuire colpe – continua il capogruppo -. Chiediamo invece risposte: se, come dice Bucci, bisogna interrogarsi su tutte le situazioni non pienamente chiare per evitare tragedie, allora lo si faccia davvero e si inizi nelle aree di emergenza dei nostri ospedali, che versano in condizioni critiche”.

“Oggi, è legittimo chiedersi se le condizioni nei nostri PS siano valutate nei Documenti di Valutazione dei Rischi previsti dal D.Lgs. 81/2008, se siano considerate nei piani di emergenza e antincendio, e se esistano procedure organizzative formalizzate per gestirle. Mettere la sicurezza al centro significa metterci la faccia: noi siamo disponibili a collaborare affinché la sicurezza sia davvero centrale. La Giunta faccia altrettanto nell’interesse dei cittadini”.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha rilevato che il sovraffollamento negli ultimi tempi si è ridotto, anche rispetto al periodo natalizio del 2024, e ha illustrato le misure attivate fra le quali l’assorbimento programmato da parte dei reparti interni dei ricoveri in Ps, l’attivazione di appoggi temporanei per ridurre il boarding sotto le 8 ore, l’incremento delle dimissioni nel fine settimana, la tempestività delle consulenze specialistiche, l’attivazione di un percorso post-ricovero, la degenza protetta extra ospedaliera e il monitoraggio del boarding.