San Sebastiano: la Polizia Locale di Alassio traccia il bilancio del 2025 e potenzia la sicurezza sanitaria

Alassio. Nella giornata di oggi, dedicata a San Sebastiano, la Polizia Locale di Alassio ha celebrato il proprio Santo Patrono con la messa officiata nella Collegiata di Sant’Ambrogio, accompagnata come da tradizione dal bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno appena trascorso. Dopo la celebrazione liturgica da parte di monsignor Ennio Bezzone, alla presenza del sindaco Marco Melgrati e del sindaco di Garlenda Alessandro Navone, insieme alle autorità civili, religiose e militari del territorio, il comandante della polizia locale Francesco Parrella ha illustrato il resoconto dell’attività operativa e amministrativa del 2025.

Dalla relazione consegnata a tutti i presenti emerge un quadro di attività particolarmente intenso: tra i dati più significativi, la centrale operativa ha coordinato 875 interventi e gestito 188 accessi al front office (16 la media giornaliera), mentre sono state redatte 198 relazioni di servizio. Sul fronte della sicurezza stradale sono stati rilevati 59 incidenti, con 39 persone ferite, effettuati 173 posti di controllo e controllati 880 veicoli. L’attività sanzionatoria ha portato a 16.689 sanzioni al Codice della Strada, 326 verbali amministrativi extra Codice, alla decurtazione di 1.998 punti patente, a 283 rimozioni di veicoli, 27 sequestri e 12 fermi amministrativi.

Rilevante anche il lavoro degli uffici: tra gli indicatori più rappresentativi figurano i 577 provvedimenti emessi dall’Ufficio Autorizzazioni, con 195 accessi ZTL, 178 soste operative, 74 autorizzazioni e concessioni, 223 modifiche alla viabilità e 43 servizi per gare ciclistiche e manifestazioni. L’Ufficio Territorio ha gestito 97 esposti, redatto 198 relazioni di servizio, emesso 702 segnalazioni per bruciature non autorizzate e 84 richieste di accesso agli atti, mentre la Polizia Giudiziaria ha trattato 38 comunicazioni di notizie di reato, svolto 92 attività delegate dall’autorità giudiziaria, effettuato 68 notifiche, 20 sequestri penali e 39 sequestri amministrativi e svolto ben 547 servizi tra accertamenti di residenza e controlli sulle persone.

Significativo anche l’impegno nei servizi istituzionali e di rappresentanza, con 10 servizi svolti in alta uniforme, cui si aggiungono 80 servizi serali e notturni a presidio del territorio. Particolarmente positivo è inoltre il dato sulla gestione delle risorse, con una riduzione dei chilometri percorsi dai mezzi di servizio e un risparmio di carburante pari a 6.300 euro.

Tra le novità emerge il potenziamento delle dotazioni a tutela della salute pubblica: i veicoli di servizio della polizia locale e lo stesso comando sono ora dotati di defibrillatori automatici esterni (DAE), rendendo il corpo un presidio ancora più efficace anche nelle emergenze sanitarie. In vista dell’utilizzo di questi dispositivi, tutti gli agenti hanno seguito uno specifico corso di formazione per l’utilizzo degli stessi, curato da Luca Musella, acquisendo le competenze necessarie per intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

“Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – desidero esprimere il più vivo apprezzamento e il sincero ringraziamento al comandante Francesco Parrella e a tutto il corpo di polizia locale di Alassio per l’impegno costante e l’operato lodevole dimostrato nelle loro attività quotidiane, particolarmente intenso durante il periodo estivo, quando la nostra città passa da 10.500 abitanti a punte di 65-70 mila presenze. L’impegno fisico e mentale profuso ha permesso di svolgere un servizio fondamentale per la nostra comunità, coordinato con le altre forze dell’ordine, indispensabile per garantire ordine, decoro e sicurezza”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i membri della polizia locale di Alassio – dichiara il comandante Francesco Parrella – per l’impegno, la professionalità e la dedizione quotidiana a servizio della cittadinanza e degli ospiti di Alassio. Ringrazio il sindaco Marco Melgrati, l’amministrazione comunale e tutte le altre forze dell’ordine che collaborano con noi per garantire la sicurezza della città e delle persone che la vivono. Sono particolarmente soddisfatto per l’introduzione dei defibrillatori sui nostri mezzi e presso il comando, perché questa nuova dotazione, unitamente alla formazione dei nostri agenti, rappresenta un ulteriore passo avanti per tutelare non solo l’ordine pubblico, ma anche la salute delle persone”.

Nel corso della celebrazione, il comandante Francesco Parrella, accompagnato dal sindaco Marco Melgrati, ha tributato due elogi verbali ad altrettanti agenti che si sono distinti per meriti particolari durante la scorsa estate: all’agente scelto Enrico Primoceri, per aver individuato due minorenni scomparsi dal circondario di Torino, monitorandoli e allertando la pattuglia serale e contribuendo così alla loro riconsegna ai genitori; all’agente Andrea Dalmonte, per aver notato uno scambio di sostanza stupefacente nel centro storico, intervenendo prontamente, collaborando con altra forza di polizia, completando il sequestro di oltre 30 grammi di droga e segnalando il responsabile all’autorità giudiziaria.

Durante la stessa ricorrenza odierna di San Sebastiano, l’agente Enrica Enrico è stata inoltre nominata Ispettore.