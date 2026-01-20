San Sebastiano, il bilancio del 2025 della polizia locale di Borghetto. Canepa: “Impiego dei droni ha portato un salto di qualità operativo”

Borghetto Santo Spirito. In occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, l’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito presenta un aggiornamento sull’attività svolta nel corso del 2025 dal corpo di polizia locale di Borghetto Santo Spirito, con l’obiettivo di “restituire un quadro concreto del lavoro quotidiano svolto sul territorio”.

“Il 2025 conferma un trend positivo sul fronte della sicurezza stradale, con una sensibile riduzione dei sinistri rilevati, risultato di una presenza costante delle pattuglie, di interventi mirati sulla viabilità e di un approccio operativo sempre più strutturato – spiega il sindaco Giancarlo Canepa – Accanto alle attività su strada, il corpo ha operato in modo continuativo nei settori della polizia giudiziaria, della vigilanza urbanistico-edilizia, del controllo del commercio, della gestione della ZTL, dei pareri sulla viabilità, della videosorveglianza e del supporto agli altri uffici comunali, confermando un ruolo centrale nella gestione ordinaria e straordinaria del territorio. Particolarmente rilevante l’utilizzo mirato della videosorveglianza, che ha consentito di supportare indagini di polizia giudiziaria delle forze dell’ordine e di contrastare fenomeni come gli abbandoni illeciti di rifiuti, grazie a un’azione coordinata tra tecnologia e operatori sul campo”.

Diverse le voci di rilievo nel bilancio stilato dal comandante Enrico Tabò. Dal punto di vita dei sinistri stradali, si registra un “significativo trend discendente, in considerazione della costante diminuzione degli eventi, passati dai 31 del 2023 ai 28 del 2024 ai soli 18 del 2025. Di sicuro impatto sulla sicurezza stradale le molteplici pattuglie impegnate quotidianamente in posti di controllo e alcune delle modifiche alla viabilità apportate a seguito dell’approvazione del Put”.

Sul fronte della polizia giudiziaria “sono state inserite sul portale del Ministero della Giustizia 15 fascicoli di notizia di reato, di cui 14 per denunce a piede libero per reati di varia natura, una indagine delegata dall’autorità giudiziaria. Sono state inoltre evase 62 richieste di informazioni da parte dell’autorità giudiziaria e del Tribunale”.

Sul fronte della sorveglianza urbanistico-edilizia sono stati eseguiti cinque sopralluoghi relativi alla conformità di opere edili sia in corso d’opera sia già ultimate con l’accertamento, in un caso, di illeciti di natura penale per i quali gli autori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.

Nel corso dell’anno sono state istruite 334 pratiche per il rilascio di accessi pluriennali alla Ztl e risultano essere 3600 permessi giornalieri per carico e scarico materiali richiesti attraverso il portale. Nel corso del 2025 sono stati rilasciati 34 contrassegni “rosa”. Pur essendo limitate ai soggetti stranieri, le cessioni di fabbricato ricevute sono state 33. Nel corso dell’anno sono stati gestiti 62 oggetti rinvenuti, in buona parte restituiti al legittimo proprietario in tempi brevi, questo anche grazie alle nuove direttive introdotte sulle modalità di “ingaggio” delle pratiche.

Per quanto riguarda la videosorveglianza, la sua implementazione è avvenuta “in continuità con gli anni precedenti, volta con particolare attenzione alla nuova filosofia di impiego mirato” e ha portato “ottimi risultati per l’individuazione degli autori di alcuni reati perpetrati sia sul territorio comunale che nazionale. Nel corso dell’anno si sono evase, oltre a quelle eseguite d’iniziativa, 72 richieste di filmati pervenute dalle forze dell’ordine per attività d’indagine, raggiungendo quasi 1’80% di successo nell’individuazione degli autori degli illeciti. Buoni risultati ha poi ottenuto l’impiego della videosorveglianza nel contrasto agli abbandoni illeciti di rifiuti, il suo utilizzo sinergico con le pattuglie operanti sul territorio ha portato in 16 casi all’individuazione dei responsabili e alla irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

A seguito dell’attività posta in essere in sinergia con l’Ufficio Suap, si sono posti in essere “gli opportuni controlli per verificare il possesso dei requisiti per esercitare il commercio ambulante dei titolari di posto fisso presso il mercato settimanale, effettuando alcune segnalazioni per la decadenza dei posteggi. Sono state verificate e valutate le domande di partecipazione alla spunta del mercato settimanale e a seguito dell’attività costante di verifica ne sono state cancellate alcune per aver superato il numero di mancate presenze. La costante presenza degli agenti ha portato ad una migliore forma di comunicazione, si sono sradicati comportamenti scorretti, si sono date disposizioni precise sulla gestione delle liste di spunta e, infine, Si sono assicurate una miglior coerenza e rispetto delle norme comunali e dello Stato” .

Sul fronte delle occupazioni di suolo pubblico, su richiesta dell’ufficio tributi sono stati evasi 80 pareri per la competenza sugli impatti sulla viabilità.

Un capitolo di “assoluto rilievo” riguarda la piena operatività del Nucleo Operativo Droni. Nel 2025 il servizio è entrato a regime, dopo il completamento dell’iter formativo e autorizzativo del personale, diventando uno strumento stabile e qualificato dell’azione della polizia locale.

Nel periodo marzo-dicembre sono stati effettuati oltre 430 voli operativi, con più di 40 ore di volo complessive e oltre 200 chilometri di territorio monitorato. I droni sono stati impiegati per: rilievo dei sinistri stradali, con mappature planimetriche e documentazione dall’alto che garantiscono maggiore precisione, rapidità e sicurezza operativa; controllo dei cantieri edili e supporto alle verifiche urbanistiche; monitoraggio del territorio urbano, fluviale e boschivo, anche in ottica di prevenzione incendi e tutela ambientale; fotogrammetria e mappature 2D e 3D a supporto della pianificazione e di altri uffici comunali; gestione e monitoraggio di manifestazioni ed eventi pubblici; attività di prevenzione e controllo su discariche abusive, stato dei corsi d’acqua e aree sensibili.

Secondo Canepa “l’impiego dei droni rappresenta oggi un salto di qualità operativo, che affianca e rafforza il lavoro tradizionale degli agenti sul territorio, con ricadute concrete in termini di efficacia, sicurezza e qualità dei dati raccolti”.

“I risultati del 2025 dimostrano che investire su professionalità, organizzazione e strumenti adeguati produce effetti concreti – aggiunge il sindaco – L’impiego dei droni nei rilievi degli incidenti e nelle attività di controllo migliora precisione, sicurezza e tempi di intervento. È un’evoluzione operativa che, unitamente alla videosorveglianza, rafforza il lavoro quotidiano della Polizia Locale e la qualità del servizio reso alla comunità. Il quadro che emerge è quello di un corpo sempre più moderno, preparato e integrato, capace di coniugare presenza sul territorio, competenze specialistiche e uso intelligente delle tecnologie, al servizio della sicurezza e della vivibilità della città”.