Sampierdarenese – Savona LIVE: ultima chiamata per sperare nel primo posto

Sampierdarenese 0 – Savona 0

Qui Albissole-Praese LIVE

63′ Nel Savona, Gaggero per Calcagno. Secondo tempo fin qui deludente dei biancoblù. Nei locali, Pittaluga lascia spazio a Costa.

61′ Ardigo per Gaggero nella Sampierdarenese.

55′ Altra occasione sciupata dal Savona, come Nelli nel primo tempo ora è Sassari a spedire alto di testa da buonissima posizione.

53′ Occasione Sampierdarenese con Biagini che da due passi solo gira fuori un pallone sbucato da un cross dalla destra.

52′ Sassari prova l’iniziativa personale, arriva al limite ma viene fermato dalla difesa. Ripartenza Sampierdarenese fermata da Damonte che spende il fallo da giallo.

51’Calcagno avanza di forza ma il tiro è alto

50′ Damonte batte filtrante un fallo laterale per Nelli che scatta prima dei difensori avversari. Bulgarelli è attento in uscita.

46′ Si ricomincia senza cambi.

Secondo tempo

45’+2 Finisce a reti inviolate il primo tempo.

45’+1 Turone al limite tergiversa ma riesce a far pervenire il pallone a Nelli spalle alla porta. Ottimo interventonin marcatura di Manzi.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Contatto aereo tra Tecchiati e Silvestri. Giallo al difensore dei genovesi.

42′ Situazione da moviola. Bulgarelli col pallone in mano al limite. Lo fa cadere per calciare con Silvestri nei paraggi. Il giocatore savonese entra in possesso del pallone e Bulgarelli va a terra. L’arbitro fischia fallo sul portiere e ammoniscr Silvestri. Decisione dubbia, l’impressione è che Silvestri si sia impossessato della sfera senza scorrettezze.

37′ Filtrante di Silvestri per Covelli. Difesa della Sampierdarese mal posizionata. Covelli indeciso tra tirare e servire al centro per due compagni ben posizionati optare per il tiro a incrociare. Palla fuori. Sarpero furente in tribuna.

33′ Gaggero filtrante per Biagini, che prova l’assist nell’area piccola ma troppo sul portiere. Blocca Agostino.

30′ Covelli prova la conclusione dalla distanza. Coraggio apprezzabile, ma esecuzione innocua. Blocca Bulgarelli.

24′ Pesano le assenze di Raja e Iadanza, Turone, come dimostra il lancio nel nulla di questo minuto, deve ancora prendere familiarità col ruolo di regista sebbene non manchi il lavoro in fase di interdizione.

La forma dell’attacco del Savona varia. Ora è più un 4-3-2-1 con Sassari e Silvestri alle spalle di Nelli.

16′ Difesa della Sampierdarenese troppo passiva, Silvestri prova la botta dal limite. Fuori di poco con Bulgarelli però in controllo.

15′ Uscita spericolata di Bulgarelli su un cross per Sassari. Il portiere buca l’uscita ma poi si ritrova il pallone nelle vicinanze e lo blocca.

14′ Che errore di Nelli! Corner battuto lungo, sponda di Calcagno di testa, l’attaccante da due passi prova l’incornata ma manda abbastanza clamorosamente alto.

13′ Damonte calcia direttamente in porta una punizione dalla trequarti. Bulgarelli si rifugia in corner.

9′ Biagini si incunea palla al piede in area in posizione defilata ma viene chiuso bene da Turone.

6′ Tiro di Silvestri da appena dentro l’area. Rasoterra troppo debole. Blocca a terra Bulgarelli.

4′ Bulgarelli sbaglia il rinvio calciando una punizione da fuori area. Sassari prova il goal dalla grande distanza visto che la porta è sguarnita ma non riesce a fare centro

Moduli speculari. Entrambe le squadre giocano con il 4-3-1-2. Nel Savona, Silvestri agisce da trequartista alle spalle di Nelli e Sassari. Turone fa il play. Covelli e Durante sono le mezzali. Difesa a quattro con Schirru e Colombo centrali, Damonte a sinistra e Calcagno a destra.

1′ Si parte. Sampierdarenese in maglia rossa incaricata del calcio di inizio. Classifica divisa a striscioni biancoblù per il Savona.

Primo tempo

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Turone, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Covelli, 8 Durante, 9 Nelli, 10 Silvestri, 11 Sassari. A disposizione: 12 Kotsiubynskyi, 13 Gaggero, 14 Fossati, 15 Rolandi, 16 Saracco, 17 Baldaccini, 18 Pirotto, 19 Gamba, 20 Fabbri. Allenatore: Lorenzo Ninivaggi (Carlo Sarpero squalificato)

Sampierdarenese: 1 Bulgarelli, 2 D’Artibale, 3 Bruzzese, 4 Pittaluga, 5 Tecchiati, 6 Manzi, 7 Biagini, 8 Bazzurro, 9 Gaggero, 10 Carozza, 11 Durante. A disposizione: 12 Tufina, 13 Molinari, 14 Trefiletti, 15 Bruni, 16 Fornaro, 17 Mazzarello, 18 Costa, 19 Ardigo, 20 Fossa. Allenatore: Roberto Pittaluga.

Arbitro: Ponzetto di Genova. Assistenti: Biggi di Genova e Pasquariello di Novi Ligure

Genova. Il Savona partiva con il budget e l’ambizione di vincere il campionato. Ma la squadra, anche complice qualche infortunio di troppo all’inizio, non è mai decollata davvero. Gli Striscioni rischiano già a gennaio di dire addio alla lotta al primo posto. Qualcosa che sarebbe stato difficile da ipotizzare ad agosto. La squadra di Sarpero deve batte la Sampierdarenese e sperare che la Praese, seconda della classe a +7 sugli Striscioni, superi l’Albissole o perlomeno pareggi. Se permanesse il -11 sarebbe difficile ipotizzare una rimonta con sole 11 giornate a disposizione. Resterebbe in tale scenario la porta playoff, nella speranza che dalla Serie D arrivino notizie positive circa la salvezza delle squadre liguri.

La classifica alla vigilia del match

Classifica: Albissole 40, Praese 36, Sestrese 30, Savona 29, Ca de Rissi 27, Legino 26, Pontelungo 22, Sampierdarenese 20, Baia Alassio 19*, Finale 17, Masone 15, Little Club James 14, Superba 11 e Ceriale 11, Serra Riccò 8, Bragno ritirato.