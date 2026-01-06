Saldi 2026, avvio positivo in provincia di Savona. Federmoda: “Abitudini cambiate: clienti sfruttano gli sconti per regali di Natale in ritardo”

Savona. Partenza positiva per i saldi invernali 2026 in provincia di Savona: nelle vie del commercio e dei negozi di vicinato si registra una buona affluenza di pubblico. A rilevarlo è Federmoda Savona, secondo cui “un contributo importante è arrivato anche dalle numerose presenze di turisti ancora in Liguria negli ultimi giorni di festa, fattore che ha favorito un incremento dei flussi di clientela e delle occasioni di acquisto nei centri cittadini”.

“Fin dai primi giorni è emerso che molti clienti hanno approfittato degli sconti anche per acquisti legati ai regali di Natale effettuati in ritardo, scegliendo di completarli durante il periodo dei saldi per beneficiare delle promozioni — nota Donata Gavazza, presidente di Federmoda della provincia di Savona — Questa dinamica conferma un cambiamento nelle abitudini di consumo, con una maggiore attenzione nella pianificazione della spesa tra il post-festivo e l’avvio dei saldi ufficiali”.

“Nonostante un contesto economico non semplice, l’avvio di stagione è stato giudicato incoraggiante dai commercianti del territorio, che vedono nei saldi un momento fondamentale per sostenere i fatturati, alleggerire le giacenze e rafforzare il rapporto con la clientela. In linea con le indicazioni di Confcommercio e Federmoda provinciale, viene ribadito il valore dei negozi di prossimità come presidio economico e sociale delle nostre città: luoghi di relazione, professionalità e servizio, capaci di offrire qualità dei prodotti e consulenza personalizzata”.

“Sono finalmente felice di poter dire — afferma ancora Donata Gavazza — che abbiamo constatato come, almeno nel periodo dei saldi, le persone si rivolgano di più ai negozi del territorio e un po’ meno agli acquisti online. Questo segnale ci dà fiducia e dimostra che il contatto diretto, il consiglio e l’esperienza in negozio restano valori riconosciuti dai consumatori”.

Sul piano nazionale, le valutazioni di Federmoda Italia-Confcommercio confermano il ruolo dei saldi come “strumento di sostegno ai consumi e di impulso alla vitalità dei centri urbani, con ricadute positive per famiglie, imprese e territori”. Anche in provincia di Savona i saldi rappresentano “un’opportunità per rafforzare il legame tra cittadini e commercio locale, contribuendo a mantenere viva la rete dei negozi che anima i nostri centri storici e le comunità del territorio”.

“Continuate ad acquistare nei negozi e torneremo a sorridere insieme” è l’invito che arriva da Federmoda.