Ruba un motociclo a Savona, 32enne arrestato dai carabinieri

Savona. Prosegue la capillare attività di controllo del territorio, sia in chiave di prevenzione che di repressione degli illeciti, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Savona, con maggiore attenzione alle aree più sensibili del territorio e ai reati di tipo predatorio.

Nell’alveo di questi servizi, nella giornata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile della Compagnia di Savona hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne tunisino, residente a Genova, con diversi precedenti, che pochi minuti prima aveva rubato un motociclo a Savona nei pressi di piazza Diaz.

Una volta pervenuta la segnalazione da parte della vittima, i carabinieri hanno tempestivamente setacciato le vie cittadine, riuscendo in poco tempo a fermare il soggetto nel comune di Albissola Marina.

I carabinieri, dopo aver fermato l’uomo, hanno recuperato e restituito il veicolo alla vittima.

Al termine degli accertamenti il malvivente è stato arrestato e, a seguito di giudizio direttissimo svoltosi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Savona, è stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella Provincia di Savona.