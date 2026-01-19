Ruba 130 euro di merce e aggredisce a calci e pugni l’addetto alla sicurezza di un negozio: arrestato dalla Polizia a Savona

Savona. Nella serata di venerdì scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne di origini straniere ritenuto responsabile del reato di rapina impropria.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 NUE, relativa a un furto avvenuto all’interno di un negozio di abbigliamento del centro cittadino.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno raggiunto il personale addetto alla sicurezza del negozio, il quale era riuscito a fermare il presunto autore del furto di un capo di abbigliamento del valore di circa 130 euro.

L’uomo, nel tentativo di guadagnarsi la fuga dopo la sottrazione della merce aveva aggredito l’addetto, colpendolo con calci e pugni, procurandogli delle lesioni. Pertanto, il 29enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le operazioni di identificazione.

Al termine degli atti l’uomo è stato tratto in arresto ed associato presso la casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.