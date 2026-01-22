Roccavignale, tecnici al lavoro sulla telecamera lungo la Sp28 bis e scatta la paura delle multe

Roccavignale. Una consueta manutenzione alla telecamera, nessun autovelox aggiuntivo lungo la Sp 28 bis, a Roccavignale, nei pressi del bivio per la frazione Strada.

Nella giornata di ieri, 21 gennaio, sono stati immortalati sui social i tecnici al lavoro e si è subito scatenato un tam tam per avvisare gli utenti di quel tratto, al confine tra la Liguria e il Piemonte, molto frequentata in estate dai motociclisti.

Il modello di videosorveglianza è già attivo da tempo, si tratta di un prototipo di Targa System adibito al controllo della Rc auto e della revisione che prevede un collegamento diretto con la banca dati della Motorizzazione civile, tramite il rilevamento della targa del mezzo. Uno strumento utile anche per la sicurezza, che può servire alle forze dell’ordine per rintracciare mezzi rubati o sospetti.

Nello stesso punto è installato un velobox che, però, attualmente funziona solo come deterrente all’alta velocità e se non sono presenti pattuglie nelle vicinanze non rileva sanzioni.