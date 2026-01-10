Ritrovati resti umani nei boschi di Ferrania: indagini in corso per risalire all’identità

Cairo Montenotte. Resti umani ritrovati nei boschi tra Ferrania e Altare, presumibilmente si tratterebbe del novantenne disperso ad ottobre, Angelo Fontana.

A fare la tragica scoperta è stato un gruppo di cacciatori che all’alba di oggi era impegnato in una battuta alla beccaccia.

Il cadavere si trovava vicino ad un fiume ma tra gli inquirenti, per il momento, vige il massimo riserbo.

Di Fontana, anche lui cacciatore, non si hanno più notizie dallo scorso 26 ottobre quando si era allontanato da casa per una giornata venatoria ma non aveva più fatto rientro. Notevoli i dispiegamenti di forze impiegate nella ricerca dell’uomo, susseguitesi per diverse settimane ma senza esito positivo.