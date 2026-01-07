  • News24
Brrrrrr

Risveglio col freddo nel savonese: temperature prossime allo zero anche sulla costa

Alle 8.30 del mattino a Lavagnola (Savona) -1,1°C, a Quiliano 0°C. In Valbormida le temperature si aggirano intorno ai -4°C. Si "salva" solo la costa di levante, dove i sensori segnano 5-6 gradi

Savona. Un risveglio “da brividi”, quello di stamattina, in provincia di Savona. Una prima mattinata fredda come non capitava da tempo, con temperature particolarmente basse un po’ ovunque, anche sulla costa, soprattutto a levante.

Secondo i dati Arpal – Omirl, infatti, anche nei comuni costieri si è sfiorato (e in qualche caso praticamente raggiunto) lo zero. Nel capoluogo Savona, questa mattina alle 8.30, il sensore dell’Istituto Nautico registrava 2,2°C, mentre quello di Lavagnola era a -1,1°C; a Varazze la temperatura era di 2,4°, mentre a Celle Ligure (dove però il sensore si trova a Sanda, a 180 metri sul livello del mare) la colonnina segnava -1,5°C. A Quiliano la temperatura era esattamente di 0°C. Temperatura prossima allo zero anche a Finale Ligure: alle Manie (340m slm) il sensore alle 8.30 segnava 0,7°C.

Lievemente più alte le temperature registrate nella riviera di Ponente, dove i sensori sono tutti a bassa quota: 4,8°C a Pietra Ligure, 5,7°C ad Albenga, 6,2°C ad Alassio.

Temperature tutte sotto lo zero, ovviamente, nell’entroterra. La più rigida si è registrata ad Osiglia, dove il sensore del Monte Settepani, alle 6 di questa mattina, segnava -8,1°C. E alle 8.30 del mattino la situazione non è migliore, con -2,9°C in paese. Temperature simili un po’ ovunque: nell’entroterra di levante (-3,8°C a Cairo Montenotte, -3,5°C a Roccavignale, -4,5°C a Dego, -4,2°C a Ferrania, -3,3°C a Sassello, -3,6°C a Stella) e in quello di ponente (-4,3°C a Murialdo, -3,6°C a Calizzano, -4,8°C a Magliolo).

Si può trovare qualche temperatura sopra lo zero solo nell’estremo ponente, con 0,7°C a Toirano, 0,6°C a Castelvecchio di Rocca Barbena, 4,8°C a Cisano Sul Neva, 2,1°C a Onzo, 1°C a Testico e 2,5°C sopra Andora, a Conna (a 350 metri d’altezza).

Generico gennaio 2026
Le temperature minime di oggi in provincia di Savona

Quando finisce il freddo in Liguria?

Secondo le previsioni di Arpal già da domani, giovedì 8 gennaio, freddo in attenuazione per l’ingresso di correnti meridionali che precedono una perturbazione atlantica, associata a qualche pioggia a Levante e probabili mareggiate venerdì.

Qui le previsioni meteo per oggi in provincia di Savona.

