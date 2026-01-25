Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (18^ giornata)

Bogliasco 1 – Molassana 2, Busalla 1 – Millesimo 1, Golfoparadiso 0 – Genova Calcio 4, Pietra Ligure 4 – Carcarese 2 (la cronaca), S.F. Loano 1 – Campomorone 1, Sporting Taggia 2 – Fezzanese 1, Voltrese 1 – Rivasamba 1, Arenzano 1 – Athletic Club 1.

Classifica: Millesimo 38, Pietra Ligure 37, Busalla 33, Rivasamba 31, Campomorone e Fezzanese 30, Genova Calcio 25, Molassana e Athletic Club Albaro 23, Carcarese 22, Voltrese 21, Arenzano 20, Golfoparadiso 19, Bogliasco 14, S.F. Loano e Sporting Taggia 11.

Promozione (18^ giornata)

Albissole 3 – Praese 0 (la cronaca), Baia Alassio 2 – Masone 2, Legino 1 – Serra Riccò 1, Little Club 2 – Ceriale 2, Pontelungo 1 – Finale 3, Sampierdarenese 0 – Savona 0 (la cronaca), Ca de Rissi 2 – Superba 0 (in corso). Riposa: Sestrese. Ritirato: Bragno.

Classifica: Albissole 43, Praese 36, Sestrese, Savona e Ca de Rissi 30, Legino 27, Pontelungo 22, Sampierdarenese 21, Finale e Baia Alassio 20, Masone 16, Little Club James 15, Ceriale 12, Superba 11, Serra Riccò 9. (Sestrese e Baia Alassio hanno giocato una gara in meno)

Prima Categoria “A” (16^ giornata)

Ospedaletti 4 – Dego 0, Borghetto 2 – Camporosso 1, Cengio 5 – San Filippo Neri 1, Cisano 1 – Andora 1, Golfo Dianese 1 – Altarese 2, Quiliano&Valleggia 1 – Albingaunia 3 (la cronaca), Ventimiglia 9 – Bordighera 0, Virtus Sanremese 3 – Oneglia 2.

Classifica: Virtus Sanremese 42, Ventimiglia 38, Albingaunia 35, Dego 30, Golfo Dianese 27, Cengio 26, Andora 25, Oneglia 23, Quiliano&Valleggia 22, Ospedaletti 21, Altarese 20, Cisano 17, Camporosso 15, Borghetto 11, San Filippo Neri 8, Bordighera 1.

Prima Categoria “B” (16^ giornata)

Voltri 0 – Rabona 3, Bolzanetese 3 – Campese 1, Multedo 2 – Pegliese 1, Old Boys Rensen 1 – Valsecca 2, Rossiglionese 0 – Audace Campomorone 2, Sciarbo&Cogo 2 – Virtus Don Bosco 1, Speranza 0 – Olimpic 2, Veloce 0 – Dinamo Apparizione 2.

Classifica: Olimpic 41, Multedo 39, Campese 36, Rabona 34, Bolzanetese 27, Voltri 25, Rossiglionese 21, Veloce e Speranza 19, Old Boys Rensen 17, Pegliese e Dinamo Apparizione 16, Valsecca 15, Virtus Don Bosco 12, Audace Campomorone e Sciarbo&Cogo 11.

Seconda Categoria “A” (15^ giornata)

Camporosso 4 – Albingaunia 3, Vallecrosia 0 – Carlin’s Boys 2, Riva Ligure 3 – Golfo Dianese 5, Oneglia 5 – Borghetto 2, San Bartolomeo 4 – Real Santo Stefano 1, Polisportiva Sanremo – Villanovese (alle 20). Riposa: Argentina Arma.

Classifica: Argentina 39, Villanovese 28, Vallecrosia 27, Polisportiva Sanremo 22, Golfo Dianese 21, Albingaunia e Camporosso 20, Carlin’s Boys 19, Borghetto 17, San Bartolomeo 15, Riva Ligure 12, Oneglia 7, Real Santo Stefano 5,

Seconda Categoria “B” (recupero 6^ giornata)

Carcarese 2 – Sassello 3 (giocata il 15/11), Bardineto – Murialdo (rinviata), Giusvalla 0 – Priamar Liguria 4, Plodio – Nolese (rinviata), Rocchettese – Pallare (in corso), Spotornese – Mallare (in corso).