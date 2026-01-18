Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (17^ giornata)

Athletic Club 1-3 Millesimo, Carcarese 1-0 San Francesco Loano, Fezzanese 0-2 Arenzano, Genova Calcio 4-1 Bogliasco, Molassana 1-2 Voltrese, Pietra Ligure 4-1 Golfo Paradiso, Rivasamba 1-3 Busalla, Campomorone 2-0 Sporting Taggia.

Classifica: Millesimo 37, Pietra Ligure 34, Busalla 32, Rivasamba e Fezzanese 30, Campomorone 29, Carcarese, Genova Calcio e Athletic Club 22, Voltrese e Molassana 20, Arenzano e Golfo Paradiso 19, Bogliasco 14, San Francesco Loano 10, Sporting Taggia 8.

Promozione (17^ giornata)

Ceriale 0-2 Sampierdarenese, Finale 3-0 Little Club James, Legino 1-1 Ca De Rissi, Praese 2-0 Sestrese, Savona 1-1 Masone, Serra Riccò 1-1 Pontelungo, Superba 3-5 Albissole.

Classifica: Albissole 40, Praese 36, Sestrese 30, Savona 29, Ca de Rissi 27, Legino 26, Pontelungo 22, Sampierdarenese 20, Baia Alassio 19*, Finale 17, Masone 15, Little Club James 14, Superba 11 e Ceriale 11, Serra Riccò 8, Bragno ritirato.

Prima Categoria “A” (15^ giornata)

Borghetto 0-0 San Filippo Neri, Ospedaletti 3-0 Golfo Dianese, Virtus Sanremese 3-0 Andora, Camporosso 1-2 Albigaunia, Cengio 2-2 Altarese, Cisano 3-0 Bordighera, Quiliano&Valleggia 1-1 Dego, Ventimiglia 1-0 Oneglia.

Classifica: Virtus Sanremese 39, Ventimiglia 35, Albigaunia 32, Dego 30, Golfo Dianese 27, Andora 24, Cengio e Oneglia 23, Quiliano&Valleggia 22, Ospedaletti 18, Altarese 17, Cisano 16, Camporosso 15, San Filippo Neri e Borghetto 8, Bordighera 1.

Prima Categoria “B” (15^ giornata)

Voltri 87 3-1 Audace Campomorone, Multedo 2-1 Bolzanetese, Old Boys Rensen 2-0 Dinamo Apparizione, Rossiglionese 4-2 Virtus Don Bosco, Valsecca 0-6 Olimpic, Speranza 1-1 Pegliese, Veloce 0-2 Campese, Sciarbo&Cogo- Rabona (in corso).

Classifica: Olimpic 38, Campese e Multedo 36, Rabona 29*, Voltri 87 25, Bolzanetese 24, Rossiglionese 21, Veloce 19, Speranza 19, Old Boy Rensen 17, Pegliese 16, 14, Dinamo Apparizione 13, Valsecca e Virtus Don Bosco 12, Audace Campomorone 8, Sciarbo&Cogo 8*.

Seconda Categoria “A” (14^ giornata)

Albingaunia U21 3-1 Vallecrosia, Villanovese 3-2 Oneglia U21, Golfo Dianese 3-4 Argentina Arma, Real Santo Stefano 1-6 Polisportiva Sanremo, Carlin’s Boys-Riva Ligure (in corso), Borghetto B – Camporosso U21.

Classifica: Argentina Arma 39, Villanovese 28, Vallecrosia 27, Polisportiva Sanremo 22, Albingaunia U21 20, Golfo Dianese B 18, Borghetto B 17*, San Bartolomeo Cervo 15, Camporosso U21 14*, Carlin’s Boys 13*, Riva Ligure 12*, Real Santo Stefano 5, Oneglia U21 4.

Seconda Categoria “B”

Il campionato riprenderà l’8 febbraio.