Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (16^ giornata)
Arenzano 2-4 Rivasamba, Bogliasco 1-1 Campomorone, Busalla 1-0 Athletic Club, Golfo Paradiso 0-5 Carcarese, Millesimo 1-1 Pietra Ligure, San Francesco Loano 2-1 Genova Calcio, Sporting Taggia 1-2 Molassana, Voltrese 3-4 Fezzanese.
Classifica: Millesimo 34, Pietra Ligure 31, Rivasamba 30, Fezzanese 30, Busalla 29, Campomorone 26, Athletic Club 22, Molassana 20, Carcarese 19, Genova Calcio 19, Golfo Paradiso 19, Voltrese 17, Arenzano 16, Bogliasco 14, San Francesco Loano 10, Sporting Taggia 8.
Promozione (16^ giornata)
Masone 0-1 Legino, Pontelungo 2-1 Superba, Albissole 2-0 Finale, Baia Alassio 0-2 Savona, Ca de Rissi 1-1 Serra Riccò, Little Club James 4-0 Praese, Sestrese 1-1 Ceriale. Riposa: Sampierdarenese. Ritirato: New Bragno.
Classifica: Albissole 37, Praese 33, Sestrese 30, Savona 28, Ca de Rissi 26, Legino 25, Pontelungo 21, Baia Alassio 19, Sampierdarenese 17*, Little Club James 14, Finale 14, Masone 14, Superba 11, Ceriale 11, Serra Riccò 7, Bragno ritirato.
Prima Categoria “A” (14^ giornata)
San Filippo Neri 0-4 Ventimiglia, Altarese 2-3 Virtus Sanremese, Andora 3-1 Ospedaletti, Bordighera 2-4 Camporosso, Dego 1-1 Cengio, Golfo Dianese 0-1 Cisano, Oneglia 2-1 Quiliano&Valleggia, Albingaunia – Borghetto (alle 18:00).
Classifica: Virtus Sanremese 36, Ventimiglia 32, Dego 29, Golfo Dianese 27, Albingaunia 26, Andora 24, Oneglia 23, Cengio 22, Quiliano&Valleggia 21, Altarese 16, Ospedaletti 15, Camporosso 15, Cisano 13, Borghetto 7, San Filippo Neri 7, Bordighera 1.
Prima Categoria “B” (14^ giornata)
Olimpic 6-2 Old Boys Rensen, Bolzanetese 3-2 Rossiglionese, Rabona 2-1 Speranza, Audace Campomorone 1-2 Multedo, Dinamo Apparizione 2-2 Sciarbo&Cogo, Campese 3-1 Voltri 87, Virtus Don Bosco 1-5 Valsecca, Pegliese 0-2 Veloce.
Classifica: Olimpic 35, Campese 33, Multedo 33, Rabona 28, Bolzanetese 24, Voltri 87 22, Veloce 21, Speranza 18, Rossiglionese 18, Pegliese 14, Old Boys Rensen 14, Dinamo Apparizione 13, Valsecca 12, Virtus Don Bosco 12, Audace Campomorone 8, Sciarbo&Cogo 8.
Seconda Categoria “A” (13^ giornata)
Albingaunia U21 – Riva Ligure (rinviata), Borghetto B 3-1 Vallecrosia, Villanovese 4-2 Camporosso U21, Real Santo Stefano 2-3 Oneglia U21, San Bartolomeo Cervo 3-2 Polisportiva Sanremo, Carlin’s Boys 2-3 Argentina Arma. Riposa: Golfo Dianese B.
Classifica: Argentina Arma 36, Vallecrosia 27, Villanovese 25, Golfo Dianese B 18, Albingaunia U21 17, Borghetto B 17, Polisportiva Sanremo 16, San Bartolomeo Cervo 15, Camporosso U21 14, Carlin’s Boys 13, Riva Ligure 12, Real Santo Stefano 5, Oneglia U21 4.
Seconda Categoria “B”
Il campionato riprenderà l’8 febbraio.