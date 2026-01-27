Rissa tra tre donne in centro a Savona: soccorse e trasportate in ospedale, denunciate

Savona. L’altro pomeriggio a Savona, la Polizia di Stato è intervenuta in una via del centro cittadino a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 per la segnalazione di un’accesa lite in strada tra tre donne.

Gli operatori delle Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato tre donne coinvolte in una violenta lite che, considerati gli evidenti segni di percosse e le lesioni lamentate dalle persone coinvolte, era degenerata in una rissa.

Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza è emerso che la lite, presumibilmente scaturita per futili motivi, aveva inizialmente coinvolto due giovani donne che durante una accesa discussione si erano cominciate a spintonare una con l’altra. Successivamente, la madre di una delle due, intervenuta nel tentativo di difendere la figlia, veniva anch’essa aggredita e coinvolta e la lite degenerava alle vie di fatto.

Le tre, dopo essere state soccorse, sono state trasportate presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso.

Al termine delle formalità di rito, tutte e tre sono state deferite all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di rissa.