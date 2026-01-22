Savona. Si intravede la luce in fondo al tunnel per i lavori di corso Italia a Savona. Dalla prossima settimana inizia la posa del pavimento. Il cantiere, avviato a giugno dello scorso anno, vedrà la fine entro marzo.

I lavori di riqualificazione riguardano l’ultimo tratto pedonale di corso Italia (compreso tra via Cesare Battisti e via dei Vegerio).

Il progetto esecutivo di Sinapsi architettura di Alassio prevedeva il rifacimento totale dei sottoservizi stradali, dalle acque bianche alle acque nere fino alla rete dell’acquedotto oltre al restyling. Tra questi ricordiamo: la rimozione dell’asfalto e la sua sostituzione con una pavimentazione in pietra in continuità e alla stessa quota rispetto a quella dei marciapiedi esistenti; l’installazione di nuovi arredi urbani, come le due lunghe panche con le sedute in legno, una nella parte iniziale della via (verso via Battisti) e l’altra in corrispondenza del passaggio di collegamento con via dei Mille; la riqualificazione del verde, anche grazie all’ampliamento delle aiuole; il rifacimento dell’illuminazione; la regolamentazione dell’ingresso nella via con dissuasori tipo pilomat.

La durata prevista dei lavori stimata inizialmente era di 7 mesi, tempi che sono stati più lunghi a causa degli stop dovuti a due ritrovamenti, uno a giugno e uno ad agosto.

L’importo complessivo dell’intervento è di 914mila euro, in parte finanziato con contributo regionale sul Fondo di Sviluppo e Coesione (500mila euro) e in parte con risorse comunali.