Riqualificazione area T1 a Ceriale, l’assessore Giampedrone: “Rischio idrogeologico all’esame della Regione”

Ceriale. L’atteso progetto di riqualificazione urbanistica dell’area T1 a Ceriale al centro del Consiglio regionale. Nella seduta odierna, infatti, il consigliere Jan Casella (Avs) ha chiesto alla Giunta di procedere ad una valutazione puntuale e aggiornata del rischio idraulico e idrogeologico dell’area T1 , estesa alle aree confinanti e di confermare la sospensione dell’intervento immobiliare previsto, privilegiando soluzioni alternative all’edificazione.

Il consigliere ha ricordato che nella zona è previsto un intervento immobiliare, sul quale nel novembre scorso era arrivata una modifica di atto di indirizzo progettuale presentata e votata dal Consiglio comunale cerialese.

Oltre all’intervento residenziale, l’aggiornamento presentato dall’amministrazione comunale prevede la realizzazione di un albergo e che la destinazione “turistico – ricettiva” all’interno della zona T1 dovrà essere superiore al 25% della superficie totale (un incremento del 5% rispetto a quanto previsto nel precedente atto di indirizzo).

L’obiettivo, anche in relazione al pacchetto di opere complementari, è quello implementare l’interesse pubblico del progetto.

Nel corso del dibattito in aula, la Regione ha chiarito in merito all’attuale fase di valutazione tecnico-urbanistica. L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha ricordato che il Comune di Ceriale il 10 luglio 2025 ha fornito una parte delle integrazioni richieste e che i tecnici regionali hanno comunicato nuovamente all’amministrazione comunale la necessità di acquisire l’intera documentazione sull’intervento, con particolare riferimento proprio ai pareri di compatibilità idraulica.

L’assessore ha auspicato che si possa, in un sistema di bilanciamento, messa in sicurezza e capacità di ripristino di un’area abbandonata, trovare la soluzione più adeguata, confermando che prosegue il confronto tra gli enti interessati sull’iter amministrativo-progettuale.