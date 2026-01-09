Ripartono la stagione del Teatro Sacco e i Pomeriggi Musicali, ma nel weekend ci saranno anche mercatini, concerti e musica

Savonese. Con il nuovo anno riparte la stagione teatrale del teatro Sacco, ma riprendono anche i pomeriggi musicali di Finale. La musica sarà protagonista anche a Varazze con il concerto Ars Cantandi, mentre ad Alassio si continua a pattinare sul ghiaccio. Nel fine settimana ci sarà anche il mercatino delle antichità a Loano Inoltre non mancheranno anche mostre, appuntamenti culturali e gli ultimi eventi del programma natalizio a Noli, con il cimento, ed altre località della Riviera. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere.

NUOVO APPUNTAMENTO AL TEATRO SACCO DI SAVONA

All’Antico Teatro Sacco di Savona, sabato 10 gennaio, alle 21, andrà in scena “Signora dentro” di e con Simonetta Guarino. Si dice che il comico è il tragico visto di spalle. Bene, ma cosa provoca questa giravolta? Come nascono i “ personaggi comici”? Da dove nascono? Quali memorie portano con loro? Cosa vogliono? Forse il personaggio comico è come il passeggero un po’ matto che , salito su un treno che non sa dove vada e neppure quando si fermerà , non si ricorda neppure perché vi sia salito .

A volte personaggi comici viaggiano in prima classe , a volte in treni affollati e puzzolenti , a volte sono senza titolo di viaggio . Alcuni scendono alla prima stazione , altri arrivano lontano in stazioni neppure immaginate. In questo viaggio i personaggi prendono posto con le loro valige di difetti , di ossessioni , di perle dii filosofia spicciola e chiacchierano , chiacchierano , chiacchierano.

Ed ecco la Casalinga Impasticcata , la Manager-Uoma , la Vecchia sul divano , la Dottoressa Della Psiche , la Ciciona in lotta che ci raccontano quando sono salite sul treno, chi ce le ha spinte e ,se non sono già scese, quali stazioni hanno visto. Signora dentro è uno spettacolo assolutamente autoreferenziale fatto di memorie e di incursioni nella risata come cura e come destino, che sposa una tesi tanto semplice quanto spietata, anche quando pensiamo di parlare di noi, di spalle o de visu di essere il centro del mondo, non siamo altro che il riflesso delle aspirazioni e delle paure che vivono in ciascuno di noi . Siamo le parole del Grande Racconto che scriviamo da quando ci siamo riuniti attorno ad un fuoco e ci siamo detti “ UNGA!”. Siamo lo scritto e lo scrittore, le parole al Grande Racconto non bastano mai.

MERCATINO DELL’ANTICHITA’ A LOANO

Nuovo appuntamento, a Loano, con il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano.

Domenica 11 gennaio la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 9 e proseguirà fino alle 19 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

AD ALASSIO SI PATTINA SUL GHIACCIO

L’Epifania ha segnato la fine delle festività natalizie, ma non certo il piacere di trascorrere del tempo di qualità nella città del Muretto. Con l’avvio dei saldi invernali, Alassio è protagonista di primo piano dello shopping nel budello e nelle vie del centro e continua ad accogliere cittadini e visitatori anche con la pista di pattinaggio sul ghiaccio a fianco del Palazzo Comunale. Grazie alla delibera di Giunta comunale approvata nella giornata di ieri, la pista resterà infatti aperta e fruibile fino a domenica 18 gennaio, offrendo un’ulteriore occasione di svago per famiglie, giovani e turisti.

“La proroga della pista di pattinaggio sul ghiaccio – sottolinea l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – va nella direzione di rendere Alassio sempre più accogliente e attrattiva anche oltre il periodo delle festività, valorizzando e sostenendo le attività commerciali in ogni periodo dell’anno e attualmente durante i saldi invernali, momento importante per il commercio cittadino e occasione sempre molto attesa da residenti e visitatori”.

NOVA ARS CANTANDI A VARAZZE

Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 21, presso l’oratorio di Nostra Signora Assunta in Varazze, per la rassegna Musica aurea si terrà il concerto a suo tempo previsto per il 31 agosto scorso e rimandato per motivi di forza maggiore.

Come è ormai noto, i concerti di Musica aurea – Percorsi di musica sacra dal Medioevo ad oggi, organizzati dall’Associazione Centro Studi “Jacopo da Varagine” APS con la direzione artistica di Antonio Delfino (Unversità di Pavia), hanno accompagnato le celebrazioni per il 50° anniversario della traslazione a Varazze delle reliquie del beato Giacomo (1974-2024) e per il quarto centenario della elezione dello stesso Beato insieme a santa Caterina da Siena a patroni di Varazze (1625-2025).

Il concerto del 10 gennaio si intitola “Misticismo e Assoluto” e vedrà l’esecuzione, da parte dell’ensemble “Nova ars cantandi” diretto da Giovanni Acciai, di musiche di Giovanni Legrenzi (Clusone 1626-Venezia 1690): in particolare quattro mottetti tratti dalla raccolta “Harmonia d’affetti devoti” op. 3 (1655) e le quattro antifone mariane (“Alma Redemptoris Mater”, “Ave Regina coelorum”, “Regina coeli” e “Salve Regina”), nonché le litanie della Madonna tratte dalle “Compiete” op. 7 (1662).

Inoltre, in prima esecuzione moderna l’organista Ivana Valotti eseguirà una toccata e un ricercare di Girolamo Frescobaldi conservati dal codice Chigiano Q. IV. 25. della Biblioteca Apostolica Vaticana ed una canzona dello stesso Frescobaldi tratta dal ms. Mus. 1581 della Biblioteca di Stato di Monaco di Baviera.

Le due raccolte di musiche di Legrenzi da cui sono tratti i brani che verranno eseguiti sono “opere di abbacinante bellezza, scritte senza dubbio per impressionare i dedicatari ai quali esse erano rivolte […], ma anche il vasto numero dei committenti di musica sempre alla ricerca di nuove e significative opere da offrire alle istituzioni che rappresentavano” (G. Acciai).

“Nova ars cantandi”

Fondato nel 1998 da Giovanni Acciai, l’ensemble “Nova ars cantandi”, formato da cantanti e strumentisti professionisti, è impegnato nella riscoperta e nella divulgazione di un repertorio rinascimentale e barocco sconosciuto. Acclamato dalla critica specializzata, ha ottenuto alcuni fra i più prestigiosi premi discografici ed ha registrato per numerose etichette.

Presente nei maggiori festival musicali, l’ensemble offre una grande varietà di programmi musicali raffinati ed esclusivi, in quanto inediti. Dal 2022 è membro di FEVIS, la prestigiosa Federazione degli Ensembles Vocali e Strumentali specializzati di Parigi.

A NOLI IL CIMENTO CHIUDE GLI APPUNTAMENTI DI NATALE

Domenica 11 Gennaio 2026 presso la Spiaggia dei Pescatori di Noli si terrà il XV Cimento Invernale della Città di Noli organizzato dall’ Associazione Amici d’Europa Gemellaggio Noli – Langenargen e patrocinato dal Comune di Noli

Ore 10,00 iscrizioni

Ore 11.00 tuffo in mare

Seguirà premiazione dei partecipanti.

TORNANO I POMERIGGI MUSICALI A FINALE

Dopo la pausa delle festività riprendono i Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici) rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Sabato 10 Gennaio, alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo, in occasione della Giornata Mondiale per la Pace, avremo un concerto tra il classico e il folk, a cura del Trio Italiano, composto da Endrio Luti alla fisarmonica, Cristina Trimarco al fagotto e Thomas Luti al saxofono. Lo spettacolo si intitola “Suggestioni senza tempo”: un programma che celebra la pace con brani folk e classici, dalla musica Balcanica a quella Orientale, dal Klezmer alla Sudamericana sino ad arrivare a Paganini.

L’evento sarà introdotto da Finale Diritti Umani APS, associazione del territorio impegnata nella tutela dei diritti umani, della solidarietà, della crescita personale e collettiva, dell’assistenza e dell’inclusione sociale.

INGRESSO LIBERO A OFFERTA, SI ACCETTANO PRENOTAZIONI via Whatsapp al 3534639960.

Il giorno successivo, domenica 11 Gennaio, alle ore 16 sempre presso l’Auditorium di Finalborgo, la Società dei Concerti di Finale Ligure ETS collaborerà con la compagnia “La città del sogno” nell’evento inaugurale della stagione teatrale. Lo spettacolo in questione si intitola “Il mio nome era Linda”: una commedia del teatro dell’assurdo. La storia narra l’andirivieni tra vita e morte di una ragazza che torna sulla terra per raccontare la propria esistenza, la non accettazione delle consuetudini, il suo innamoramento sino al suicidio.

Le musiche saranno a cura del Duo Syrinx (Michele Menardi Noguera al flauto e Luca Sciri al clarinetto), si intervalleranno alla recitazione, andando a sottolineare gli stati d’animo dei personaggi della vicenda.

INGRESSO LIBERO A OFFERTA SENZA PRENOTAZIONI

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Cerchi un programma speciale per il prossimo weekend? Ti aspettiamo al Parco Asinolla a Pietra Ligure per due giorni dedicati al benessere, al relax e alla scoperta degli amici a quattro zampe.

Ecco il programma completo del 10 e 11 Gennaio 2026:

SABATO 10 GENNAIO

Ore 10:00 – Slow Trekking con gli asini: una camminata lenta per ritrovare il proprio equilibrio interiore (partecipazione a contributo libero), dedicata a Rea, la nostra asina dal cuore d’oro che purtroppo ci ha lasciato nei giorni scorsi…

Facciamo della lentezza uno stile di vita per riappropriarci del tempo, prezioso e spesso sottovalutato. Ciò significa dedicarsi alla cura di sé e raggiungere un equilibrio ed uno stato di benessere psicofisico, al centro della filosofia di Asinolla.

I nostri asini sanno infonderci calma e sanno dare insegnamenti preziosi. Questa speciale edizione di slow trekking è aperta ai nostri amici tesserati ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questi animali così unici.

Ore 14:00 – Grooming con Olly e Falco: Impariamo a prenderci cura di loro!

DOMENICA 11 GENNAIO

Ore 11:00 – Battesimo della sella: L’emozione della prima volta a cavallo.

Ore 15:00 – Open Day Equitazione (Bambini): Percorsi divertenti con cavalli e pony. (Gratuito)

Ore 16:00 – Open Day Equitazione (Adulti): Primo approccio basato sul rispetto e sulla fiducia. (Gratuito)

Vieni a conoscere i nostri cavalli e scopri l’equitazione di campagna. La partecipazione è gratuita.

Sempre disponibili su prenotazione: Lezioni di equitazione e passeggiate per grandi e piccini.

Dove: Via Piave loc. Pian dell’Olio, Pietra Ligure. Prenotazione obbligatoria: 351.3351902

Non perdere l’occasione di staccare la spina e vivere un’esperienza autentica in campagna. Ti aspettiamo!

PRENOTAZIONI: per attività con gli animali, per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic: 351.3351902 (anche via WhatsApp) – info@asinolla.it – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it (orario del parco dalle 10.00 alle 18.00).

