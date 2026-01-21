Rio Santa Brigida a Celle, ripartono i lavori: cantiere dal 26 gennaio, semaforo da marzo

Celle Ligure. Ripartono i lavori che riguardano il rio Santa Brigida a Celle Ligure. Il cantiere partirà il prossimo lunedì, 26 gennaio. La fine è prevista per luglio.

Ne dà notizia il sindaco, Marco Beltrame: “Ripartiranno il 26 gennaio i lavori di messa in sicurezza del rio Santa Brigida, un intervento atteso da anni e considerato strategico per la sicurezza idraulica e la riqualificazione del centro storico”.

Un’opera avviata da tempo: “Sette anni fa e mai completata. – spiega il primo cittadino – Prevede il posizionamento degli scatolari mancanti per circa 30 metri. L’attuale configurazione del rio presenta infatti un evidente ‘collo di bottiglia’, con il passaggio dagli scatolari a un tubo corrugato di 1,70 metri di diametro, una criticità che aumenta i rischi in caso di piogge intense. Nella parte non ancora messa in sicurezza, inoltre, gli scarichi delle acque bianche confluiscono nel rio con angolazioni che possono causare difficoltà di deflusso e allagamenti”.

“L’obiettivo è chiudere definitivamente un cantiere che ha creato disagi per troppo tempo a residenti e attività economiche – sottolinea il primo cittadino, che in questi mesi, ha seguito direttamente il confronto con i cittadini coinvolti e con ANAS, portando alla ripartenza dei lavori. Dal dicembre 2024 è attivo un sistema di monitoraggio continuo che controllerà in tempo reale eventuali movimenti del terreno e consentirà l’immediata sospensione delle attività in caso di rischio. Vista la complessità dell’intervento, legata anche alla presenza di edifici storici privi di fondazioni, ANAS istituirà un tavolo tecnico periodico sul posto per verificare l’avanzamento del cantiere. Fondamentale anche il supporto istituzionale del Vice Ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, che segue l’evoluzione dell’opera in raccordo con il territorio”.

Come cambierà il traffico? Con viabilità a senso unico alternato da marzo. La cantierizzazione partirà il 26 gennaio. Da marzo sarà istituito il senso unico alternato sull’Aurelia, regolato da semaforo e movieri nelle ore più critiche. Non è prevista una sospensione estiva, per evitare sovrapposizioni con i cantieri autostradali e concludere i lavori prima del periodo delle allerte meteo. E’ garantito il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico.

Durante tutta la durata dell’intervento sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate. Sono state individuate viabilità alternative e il Comune ha stanziato fondi per la riasfaltatura di Via Santuario della Pace, che potrà essere utilizzata come percorso alternativo per il traffico leggero in caso di necessità. La conclusione dei lavori è prevista entro metà luglio.