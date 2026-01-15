Rigassificatore, Russo: “Bene la richiesta di proroga a Piombino, ma è necessario lo stop del governo al trasferimento”

Savona. “La richiesta di proroga di Snam della permanenza del rigassificatore a Piombino è sicuramente una buona notizia che si aggiunge ad atti precedenti e a prese di posizione che vanno tutte nella stessa direzione, anche se non è ancora la parola fine, perché questa deve esprimerla la Presidenza del Consiglio. E’ necessario che il governo ufficializzi al più presto lo stop formale dell’iter”. Lo dice il sindaco di Savona Marco Russo.

Il sindaco ripercorre le tappe che hanno portato a fermare il trasferimento: “Dobbiamo ricordarci che quando abbiamo iniziato questa battaglia sembrava quasi impossibile fermare il progetto, perché tutta la maggioranza regionale di allora sosteneva la linea del governo e chi si opponeva veniva definito ‘terrappiatista’ e l’allora presidente della Regione mi aveva chiamato Masaniello. Nonostante questo un territorio compatto di sindaci, associazioni e singoli cittadini ha saputo mantenere una linea di serietà e di fermezza. Ma anche di lungimiranza, come i fatti di oggi ci stanno dimostrando”.

Conclude ricordando la mobilitazione dell’intero territorio insieme agli incontri istituzionali: “È stato un lavoro lungo, fatto di manifestazioni pubbliche, di atti amministrativi ma anche di confronti in Regione, a Roma, anche alla Presidenza del Consiglio. La nostra forza era ed è un progetto chiaro di sviluppo del nostro territorio, progetto che allora abbiamo opposto alla Regione e che in questi anni abbiamo continuato a perseguire”.