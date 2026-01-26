Riforma porti, Piana (Lega): “Da Salvini e Rixi attenzione concreta ai territori e allo sviluppo del settore”

Liguria. “Cifre non rispondenti al vero, già smentite da Assoporti, accompagnate dalle solite sterili polemiche del Pd che non ha argomenti e non è in grado di presentare idee nuove per il rilancio dei nostri porti. Il testo definitivo sulla riforma dei porti deve essere ancora dibattuto in Parlamento e la sinistra fa inutile allarmismo perché non sa fare altro. Noi, al contrario, ringraziamo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il viceministro genovese Edoardo Rixi che, con grande impegno e concreta attenzione ai territori e agli operatori del settore, hanno dimostrato di portare avanti un proficuo lavoro per lo sviluppo degli scali portuali, nell’interesse dell’intero sistema nazionale”.

Lo ha dichiarato il vicesegretario della Lega Liguria e assessore regionale allo Sviluppo economico e ai Porti Alessio Piana (Lega).

“Qualsiasi valutazione della riforma deve partire dalla lettura completa del provvedimento e dal confronto tecnico, non da sterili polemiche politiche formulate sulla base di dati non veritieri”.

“La riforma che sta emergendo punta a introdurre una regia nazionale nella programmazione degli investimenti portuali, con l’obiettivo di superare frammentazioni e ritardi decisionali, senza in alcun modo espropriare le competenze dei territori. Quella del Pd è dunque semplice propaganda negativa, fondata su fake news, che rischia di danneggiare i territori e il settore portuale”.

“La sinistra teme il confronto nel merito e, ancora una volta, non propone soluzioni credibili per tutelare, in particolare, gli scali portuali liguri e lo sviluppo del sistema logistico” conclude Piana.