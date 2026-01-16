Albenga. Una segnalazione di degrado urbano e conseguente rischio ambientale. Arriva dalla frazione di Bastia, ad Albenga, dove una discarica abusiva a cielo aperto, da diverso tempo ormai, sta deturpando l’area di regione Marixe.

Si tratta della strada che collega la frazione al comune di Arnasco, una zona già estremamente sensibile dal punto di vista ambientale poiché oggetto di un grave incendio alcuni anni fa.

Tra la vegetazione e i margini della carreggiata, nel tempo, è stato accumulato ogni tipo di rifiuto e materiale di scarto: elettrodomestici, bancali di legno, stendini, cassette di plastica, ma anche scarti di edilizia.

A rendere il quadro ancora più critico è il serio rischio ambientale dovuto alla presenza di amianto tra i materiali abbandonati, una minaccia che si somma allo stato di abbandono del sito.

“Sono mesi che segnaliamo inutilmente il problema, – hanno affermato con amarezza i residenti ai microfoni di IVG. – L’unico ad essersene interessato realmente è stato il consigliere di minoranza Guido Lugani, che ha esortato più volte ad intervenire, ma senza alcun esito”.

Discarica abusiva in regione Marixe ad Albenga

“Oltre al potenziale danno ambientale, si tratta anche di un problema di decoro e pulizia ed il fatto che i rifiuti siano lì dall’anno scorso non può che incentivare altri a compiere la stessa pratica scorretta, aggravando un problema concreto che persiste ormai da troppi mesi senza soluzioni. Chiediamo un intervento immediato”, hanno concluso.