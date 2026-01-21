Relazionarsi con gli altri. “Siamo qualcuno o siamo nessuno?” Un incontro nella biblioteca di Celle

Celle Ligure. Relazionarsi con gli altri. Un confronto e un‘approfondimento su questa tematica, nell’incontro di sabato prossimo, 24 gennaio, nella Sala Smart della biblioteca “Costa“. “Siamo qualcuno o siamo nessuno?”. Riflessioni su come il nostro “IO” si estrinsichi nella relazione con gli “altri” e con “se stesso” nei diversi ambiti. Nell’incontro, che si svolgerà alle 16 e 30, organizzato dall’associazione CELLELAB2, con il patrocinio del Comune, interverranno Tommaso Badano che dialogherà circa “l’uno sociale”.

Mirko Micheletti, circa “l’uno fisiotecnologico” Mauro Selis, “l’uno della mente” e Paolo Traverso, circa “l’uno emotivo”. “Tutti e quattro ci siamo resi conto, per strade ed esperienze diverse, che a questo mondo siamo a volte ‘qualcuno’ solo per la burocrazia che ci dona un codice fiscale – spiega a Ivg, Tommaso Badano – ma sempre più spesso siamo ‘nessuno’ per chi abbiamo davanti”. Di cosa si parlerà, sabato?

“Ognuno di noi parlerà, – continua Badano – rifletterà sulla difficoltà che una persona qualsiasi trova nell’essere qualcuno, questo dividendoci i compiti tra noi. C’è l’ uno sociale, confronti tra popoli e culture, c’è l’uno virtuale, tema di Mirko Micheletti, che parlerà dei tanti ‘io’ che possiamo essere tra realtà e metaverso, c’è l’uno psichico, tema di Mauro Selis, psicologo, e c’è l’uno emotivo, tema di Paolo Traverso, il poeta che deve rappresentare sé stesso e le sue emozioni nell’intimo. Si partirà da Luigi Pirandello, grande scrittore dell’analisi sociale e dell’introspezione”.