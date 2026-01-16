Regione, nuova giunta con l’assessore savonese Morich. Il presidente Bucci: “Squadra più forte”

Primo giorno di lavoro per la nuova Giunta di Regione Liguria, che sale a 9 assessori: il presidente Marco Bucci ha presentato oggi la nuova composizione della Giunta regionale, con la redistribuzione di alcune deleghe.

Assume la vicepresidenza Simona Ferro che, mantenendo le sue deleghe assessorili, subentra nell’incarico ad Alessandro Piana.

Entrano in Giunta l’assessore Claudia Morich (Bilancio, Risorse Finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale), già direttore generale della Direzione centrale Finanza, bilancio e controlli, e Alessio Piana, già Consigliere delegato (Sviluppo economico, Industria, Blue economy, Porti e Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr).

Al consigliere regionale Angelo Vaccarezza viene conferito l’incarico a supporto del Presidente per le attività in materia di Relazioni europee e internazionali e di Enti Locali, per le quali fornirà assistenza e collaborazione anche attraverso la partecipazione a tavoli tematici e incontri e il raccordo con gli enti locali regionali e con le istituzioni europee e internazionali.

“Sono molto soddisfatto di questa squadra – dichiara il presidente Bucci, che mantiene le deleghe ai Rapporti istituzionali e Conferenza Stato-Regioni, Controllo delle società partecipate regionali, Comunicazione istituzionale, Affari istituzionali legislativi e legali, Semplificazione normativa e amministrativa, Coordinamento dei programmi comunitari, Relazioni europee e internazionali, Controllo strategico, Amministrazione generale e Enti locali – che è ancora più forte e consentirà alla Liguria di traguardare gli obiettivi che ci siamo posti in termini di crescita e sviluppo del nostro territorio“.

“In quest’ottica abbiamo lavorato molto con i partiti di maggioranza in queste settimane per trovare il miglior equilibrio possibile: sono convinto che lavoreremo con sempre maggiore determinazione, con risultati che continueranno ad arrivare. Aumenta anche la componente femminile, con Claudia Morich e Simona Ferro che assume il ruolo di vicepresidente: ritengo sia un valore aggiunto importante per la Giunta”.

“Questo incarico è per me motivo di profondo orgoglio – commenta la vicepresidente Simona Ferro – il coronamento di un percorso iniziato ormai cinque anni e mezzo fa nell’amministrazione regionale. Mantengo le deleghe attualmente in capo al mio assessorato con l’obiettivo di garantire la massima continuità al percorso avviato all’inizio di questa legislatura o già nella precedente. Siamo una squadra coesa e collaudata e, come tutti i colleghi di Giunta, so di poter contare sul pieno appoggio degli uffici regionali e dei consiglieri di maggioranza. Sappiamo che il lavoro è tanto, ma è esattamente per questo che siamo qui: per lavorare, e farlo bene”.

“Voglio ringraziare il presidente Marco Bucci per la fiducia e il mio predecessore Alessandro Piana, che ha dimostrato eccellenti capacità nel ricoprire questo ruolo” conclude.

“Ringrazio il presidente Bucci per la fiducia accordatami – dichiara il neo assessore al Bilancio e Personale Claudia Morich – Si tratta di deleghe importanti che gestirò con il massimo impegno. In particolare, la delega al Bilancio deve essere esercitata come servizio agli assessorati di materia, al fine di agevolare la realizzazione dei loro obiettivi. La mia decennale esperienza come dipendente regionale mi sarà di aiuto anche per la delega sul personale regionale”.

“Ringrazio il presidente Marco Bucci e la Lega per la fiducia rinnovata – commenta Alessio Piana, neoassessore allo Sviluppo economico – Un incarico che rappresenta una continuità di visione e di azione, a partire dai risultati raggiunti: dalla gestione dei fondi FESR alle misure innovative a sostegno delle imprese. Continueremo a lavorare per rafforzare la competitività del sistema produttivo ligure, semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione e promuovere una crescita equilibrata che unisca costa ed entroterra, innovazione e tradizione. Un ringraziamento sentito anche al partenariato regionale e al Dipartimento dello Sviluppo economico per il lavoro condiviso in questi anni, che andremo a rafforzare ulteriormente da qui in avanti”.

Qui di seguito la composizione della Giunta con le rispettive deleghe:

Presidente Giunta regionale Marco Bucci – Rapporti istituzionali e Conferenza Stato-Regioni, Controllo delle Società partecipate regionali, Comunicazione istituzionale, Affari istituzionali, legislativi e legali, Semplificazione normativa e amministrativa, Coordinamento dei Programmi comunitari, Relazioni europee e internazionali, Controllo strategico, Amministrazione generale, Enti locali.

Vicepresidente Simona Ferro – Cultura e Spettacolo, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al Lavoro, Politiche dell’Occupazione, Pari Opportunità, Tutela e Valorizzazione dell’infanzia, Animali d’affezione, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Cittadinanza responsabile

Giacomo Raul Giampedrone – Difesa del Suolo, Protezione civile, Infrastrutture e Viabilità, Edilizia ospedaliera, IRE S.p.A., Tutela del territorio e Difesa della costa, Antincendio boschivo, Emergenze, Gestione dell’Ente attuatore per la realizzazione della parte B della diga foranea del porto di Genova, Gestione del ciclo dei rifiuti.

Luca Lombardi – Turismo, Marketing territoriale, Agenzia in Liguria, Tempo libero, Transizione digitale e Informatica

Claudia Morich – Bilancio, Risorse finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale

Massimo Nicolò – Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore

Alessandro Piana – Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entroterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza.

Alessio Piana – Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia, Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione FESR, Cooperazione territoriale europea

Paolo Ripamonti – Ambiente, Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, Aree di crisi complessa, Vertenze aziendali, Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Programmi comunitari di competenza, Patrimonio, Ciclo delle acque e Ecosistema costiero, Associazionismo comunale

Marco Scajola – Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione FSE.

Vaccarezza dichiara: Ricevere l’incarico di Consigliere Incaricato per le attività di supporto al Presidente della Giunta Regionale in materia di Relazioni europee e internazionali e di Enti locali è per me un immenso onore. Ringrazio il Presidente Marco Bucci per la fiducia. Ho iniziato il mio percorso come amministratore pubblico quasi quarant’anni fa, prima in Comune e poi in Provincia; per questo, assumere la delega agli Enti Locali ha per me un significato profondo. Conosco bene i sacrifici degli amministratori, specialmente quelli dei piccoli Comuni, che spesso si trovano a gestire responsabilità pari a quelle delle grandi città, ma con risorse estremamente limitate”.

“Sarò a disposizione della Giunta, ma soprattutto dei miei colleghi. Resto, prima di tutto, un consigliere regionale: il mio posto è nel ‘pacchetto di mischia’, pronto a battermi per ogni obiettivo che il Presidente Bucci ci prefisserà. Lo abbiamo dimostrato a dicembre, approvando in sole due settimane due provvedimenti che normalmente richiederebbero mesi; una prova tangibile del valore di questa squadra”.

“Non cambierò il mio modo di essere: resterò la persona che conoscete e che ha sempre lavorato con questo spirito. Sono inoltre felice per il mio partito: se fino a oggi siamo stati rappresentati in Giunta da Marco Scajola, ora la nostra presenza raddoppia. E per bilanciare la bravura e l’eleganza di Claudia Morich ci sarò anche io a sedere in Giunta”.

“Infine, permettetemi due ringraziamenti sentiti: uno ad Alberto Cirio, con cui ho avuto il privilegio di lavorare in Europa quando era Europarlamentare e che oggi è nostro Vice Segretario Nazionale; l’altro a Claudio Scajola, figura che ritengo determinante, oggi come durante la campagna elettorale, per il percorso che stiamo portando avanti” conclude Vaccarezza.

