Regione, bando per potenziamento medico nelle Case di comunità e maxi concorso per infermieri

Liguria. Ci sarà tempo fino al 29 gennaio per i medici (attivi o pensionati) che vorranno mettere a disposizione almeno quattro ore alla settimana per lavorare nelle Case di comunità della Liguria. Una strategia su cui punta la Regione anche per supplire alla carenza di professionisti necessari a far funzionare le strutture della sanità territoriale, concepite e finanziate per alleggerire il peso che grava su pronto soccorso e ospedali.

“Vogliamo consentire non soltanto ai nuovi medici medicina generale, quelli che entrano nel ruolo unico di assistenza primaria, ma a tutti i medici che lo vogliano fare, di poter dedicare almeno quattro ore del loro tempo alle case di comunità – spiega l’assessore regionale alla Sanità massimo Nicolò -. Abbiamo già ricevuto delle quattro-cinque domande di colleghi che sono in pensione ma che sono ancora desiderosi di dare il loro contributo per la sanità ligure. Una collega di Busalla per coprire Borgo Fornari, tanto per fare un esempio, un altro collega per coprire Pegli”.

Tra i “volenterosi” c’è pure l’ex direttore sanitario del San Martino, Gianni Orengo: “Mi ha scritto domenica e gli ho girato il bando”, conferma Nicolò.

Impossibile per ora fissare un obiettivo numerico: “È un po’ aleatorio, perché dipende molto dalla disponibilità di ore che daranno – risponde l’assessore -. Anche per le nuove formulazioni di medici di medicina generale dipende da questo: le 38 ore le coprono coloro che hanno meno di 400 assistiti, altrimenti il numero di ore nelle case di comunità diminuisce”.

“Le case di comunità, e in particolare le hub aperte 24 ore, devono rappresentare una risposta concreta ai bisogni di bassa complessità dei cittadini e, allo stesso tempo, contribuire a ridurre la pressione sui pronto soccorso e sulle strutture di emergenza-urgenza – commenta Marco Damonte Prioli, direttore generale di Ats Liguria –. Stiamo lavorando per individuare le figure professionali necessarie, medici e infermieri, che dovranno garantire il servizio. In questo contesto è stato aperto un bando rivolto a medici libero-professionisti: la prima scadenza è fissata al 29 gennaio. Una volta raccolte le domande, avvieremo le procedure di reclutamento e valuteremo una eventuale riapertura del bando, qualora se ne ravvisasse la necessità”.

Ma le carenze strutturali restano, in particolare quella dei medici di famiglia. ​Quali soluzioni si metteranno in campo sul lungo termine? “Io mi auguro che anche con l’applicazione del nuovo accordo collettivo nazionale ci possa essere una vocazione maggiore da parte dei giovani medici per poter ricoprire questo tipo di ruolo – riflette Damonte Prioli -. Il Ruap, cioè il nuovo ruolo previsto, permette di avere una maggiore integrazione tra le strutture pubbliche e la medicina generale e quindi assicurare anche più servizi al territorio. Io credo che sia una strada che porterà poi a una possibile soluzione, quindi alla possibilità che alcune criticità, che non sono addebitabili ai singoli professionisti ma proprio all’organizzazione generale, possano essere superate. Stiamo lavorando anche su questo, c’è un bel rapporto con i sindacati: grazie al lavoro di tutti potremo avere qualche apertura”.

Sulle scadenze Pnrr per ospedali e case di comunità, che devono essere funzionanti entro il 31 marzo, Nicolò ribadisce le rassicurazioni: “Abbiamo messo in atto tutta una serie di iniziative per fare in modo che, arrivati alla scadenza, siano tutte operative. Gli ingegneri indipendenti che vengono dal ministero per certificare le case di comunità, hanno già visitato tutte le cinque aree con una buona soddisfazione, questo mi dicono i coordinatori. Per cui siamo ottimisti in questo senso”.

Infine, la precisazione: “La guardia medica non scompare, questo sia chiaro. I poli di continuità assistenziale non scompaiono. Forse molti non sanno come funzionano invece; cioè le guardie mediche sono medici che stanno in un loro locale in attesa che il cittadino li chiami, e questo continuerà a essere così. Quindi il cittadino continuerà a chiamare il loro polo assistenziale e un medico arriverà al domicilio. Questo nelle ore notturne quando i poli di continuità assistenziale svolgono la loro attività” conclude.

Inoltre, la Regione ha previsto prove d’esame online per gli oltre 1.300 candidati al maxi concorso per infermieri, con l’obiettivo di reclutare 641 professionisti nell’area di Genova suddivisi tra ospedali e sanità territoriale. “Sarà una modalità tutta nuova, almeno ci proviamo – spiega Monica Calamai, direttrice generale dell’Azienda ospedaliera metropolitana, la manager arrivata da meno di un mese in Liguria dopo la riforma Bucci -. Alla Bocconi ci sono stati problemi, ma queste sono modalità che usano anche le scuole di specializzazione. Noi stiamo verificando che ci sano garanzie sulla sicurezza dei dati e la privacy. Tutto questo dovrebbe essere svolto nell’arco del mese di marzo“.

Come previsto dal bando – aperto il 18 novembre e chiuso il 18 dicembre – i candidati dovranno sostenere una prova scritta e, in caso di superamento con almeno 21/30, una prova orale per un massimo di 60 punti complessivi (i restanti 40 punti sono determinati dai titoli in possesso). Dunque, anziché attendere la classica convocazione in un luogo fisico, potrebbero fare tutto da casa. Avendo raccolto meno di 3mila iscritti, non ci sarà bisogno di effettuare la preselezione.

Per le assunzioni, invece, i tempi saranno un po’ più lunghi rispetto a quelli che l’assessore Massimo Nicolò pronosticava la settimana scorsa: “Diventa necessario scorrere la graduatoria – prosegue Calamai -. Chi vuole venire ma lavora da un’altra parte deve dare tre mesi di preavviso. Tecnicamente gli ingressi non sono così immediati, ma slittano a volte anche di un mese o un mese e mezzo. I neolaureati e coloro che sono liberi da impieghi potranno entrare già ad aprile, gli altri da maggio in poi“. Il ritmo delle assunzioni lo valuteranno le singole direzioni, ricorda l’assessore.

La maggior parte degli infermieri (233) saranno assegnati all’Area 3 (ex Asl) dell’Ats Liguria, compresi ospedali e case di comunità. Un’altra grossa fetta (170) andrà a rimpinguare le fila del San Martino, soprattutto terapie intensive, nefrologia, fast track oculistico e pronto soccorso. Poi 120 sono destinati al Villa Scassi, 75 al Galliera, 38 al Gaslini e 5 all’Evangelico. Non tutte saranno forze fresche, dato che i concorsi servono spesso a stabilizzare chi lavora con contratti a tempo determinato o chi desidera spostarsi in un’altra struttura. “Ma ci saranno anche risorse alle prime esperienze lavorative – chiarisce la direttrice – e solo in parte andranno a coprire il turnover. Faremo il punto in seguito per capire le percentuali che compongono i nuovi ingressi”.

“Questo direi che è un bel risultato che conferma le nostre intenzioni di dedicare risorse per assumere figure professionali fondamentali per il sistema sanitario regionale, da destinare agli ospedali ma soprattutto al territorio – aggiunge ancora l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Il tema fondamentale che noi stiamo dicendo ormai da diversi mesi è che ci vuole l’ospedale, ma bisogna avere un’attenzione sempre maggiore alle realtà locali. L’obiettivo della riforma sanitaria era anche un po’ questo: riportare risorse sul territorio. Credo che questa sia una delle risposte”.

Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fdl, sottolinea il pacchetto di misure varate dalla Regione per migliorare l’efficacia dell’assistenza sanitaria e rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini liguri. Secondo Invernizzi “la Liguria si distingue a livello nazionale anche per l’attenzione alla formazione, risultando prima per numero di giovani che usufruiscono del corso di laurea triennale in Infermieristica, un dato che conferma la validita delle politiche regionali in ambito sanitario”.

Oltre al potenziamento del personale infermieristico, la Regione prevede anche l’imminente avvio di concorsi per l’assunzione di medici destinati in particolare alla Chirurgia Toracica e alla Gastroenterologia, due settori considerati strategici in Liguria: “Si tratta di una risposta chiara e concreta – afferma Invernizzi – per dare piena attuazione a una misura di supporto territoriale e rafforzare la sanità di prossimità, anche attraverso lo sviluppo delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, che rappresentano un presidio fondamentale per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e alleggerire la pressione sugli ospedali”.