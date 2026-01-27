Regione Liguria, Sandro Garibaldi nuovo consigliere regionale della Lega: subentrato ad Alessio Piana

Regione. “E’ un grande onore per me riprendere, con nuovo slancio, il lavoro che avevo interrotto in Regione Liguria. Continuerò a impegnarmi a favore del nostro territorio insieme ai colleghi della Lega e del centrodestra: una squadra forte e vincente per lo sviluppo della nostra regione. Ringrazio il segretario della Lega Liguria e viceministro del Mit Edoardo Rixi e il vicesegretario Alessio Piana, al quale sono subentrato perché si è dimesso da consigliere in quanto nominato nuovo assessore regionale dal presidente Marco Bucci”.

Lo ha dichiarato il nuovo consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi, primo dei non eletti del Carroccio, appena insediatosi in aula consiliare.

Sandro Garibaldi è stato vice sindaco e assessore presso il Comune di Chiavari dal 2012 al 2017, consigliere comunale di Chiavari dal 2017 al 2022, consigliere regionale della Liguria dal 2020 al 2024 (presidente della III commissione regionale Attività produttive dal 2023 al 2024). E’ consigliere comunale di Leivi dal 2024 a oggi.